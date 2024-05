Kiderült, milyen ruhát viselnek a magyar olimpikonok Párizsban

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt emelte ki az eseményen, hogy nem divatbemutató ez elsősorban, hanem inkább ruhabemutató, ezeket az öltözékeket, melyek egy egész nemzetet képviselnek, sokszáz millió ember nézi majd egyszerre a világon. A különböző alkalmakra viselt formaruhákat magyar cégek tervezik és állítják elő.

Az esti gálán összeállt a sokféle csapat

Fotó: MOB

A Heavy Tools tervezte a kvótát szerzett sportolók felvonuló ruháját a párizsi játékokra. Az ünnepi alkalmakon viselt öltözékeket a Roland Divatház és a Kézmű, az ékszereket az ugyancsak magyar cég, a Zema, míg a sportmezeket, cipőket, egyes eszközöket, kellékeket az Adidas és a Tisza Cipőgyár tervezte és kivitelezte.

A ruhakollekciót, valamint a sportmezek egy részét hétfőn este tekintették meg a Várkert Bazárban rendezett bemutatón a meghívott olimpikonok, sportszakemberek és az újságírók. A rendezvényen a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám mondott köszöntő beszédet. A MOB elhatározta, hogy most először csapatkapitányok is lesznek, az egyik a negyedik olimpiájára készülő Telegdy-Kapás Boglárka, a másik a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron.

Hírességek mutatták be a formaruhákat

A kiemelt szponzorok részéről a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta és a Szerencsejáték Zrt. képviselői hangsúlyozták, mennyire fontosnak tartják az olimpiai játékok támogatását, egyebek között érme- és bélyegkibocsátással is. Ezután az öltözékek tervezői és kivitelezői mutatkoztak be.

A Várkert Bazár kifutóján 16-16 olimpikon és híresség vonultatta fel a megnyitó ünnepségen majdan viselt elegáns ruhákat, köztük Telegdy-Kovács Boglárka, valamint Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze, rapperek, dj-k, tévés személyiségek, színészek, énekesek, mint a rég nem látott Soltész Rezső. A kifutón ugyanannyi olimpiai, mint paralimpiai sportoló és híresség vonult fel, párban egymással, amire eddig nem volt példa.

Kapcsolódó cikk Az olimpiai láng most egy szerencsés, vén hajón utazik: ilyen a Belem Az olimpiai lángot átvevő hajó szombaton hajózott ki a görög kikötőből.

Az olimpiai formaruhák tervezésénél és kivitelezésénél mindig számos, speciális szempontot kell figyelembe venni, a kényelem és az elegancia mellett. Például azt, hogy mennyi ideig tart a megnyitó ünnepség - ez idén nyolc és fél órányi időtartamú lesz az előrejelzés szerint! - milyen a helyszín várható időjárása, éghajlata – Párizsban bizonyára hőség lesz ezekben a hetekben. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Szajna közepén megrendezett nyitóünnepséghez hajóval lehet eljutni.

Egyforma ruhában vonul fel az olimpiai és paralimpiai csapat

Természetesen az adott ország nemzeti színei szoktak szerepelni az öltözékeken, miközben a legújabb textiltechnikát és alapanyagokat használják fel a gyártók. A praktikumtól és általános esztétikumtól eltekintve, egy-egy olimpiai felvonuló ruha kollekció, - amint azt láthatjuk, amikor visszanézünk régi közvetítéseket – mindig tükrözi, a nemzeti hovatartozásra utalás mellett, az adott kor divatját is. Idén az is fontos szempont volt, hogy, most először, az olimpiai és paraolimpiai csapat egyforma ruhában fog felvonulni. A fogyatékossággal élő sportolók esetében számos más tényezőre is figyelni szükséges a tervezésnél.

A MOB mindenképpen magyar beszállítókkal szeretett volna megegyezni. A Heavy Tools-szal tavaly, a krakkói központú Európa Játékokon már sikeres volt az együttműködés, a felvonuló ruhákat illetően mellettük döntöttek. A Roland és a Kézmű feladata az ünnepi alkalmakra, fogadásokra tervezett férfi és női ruházat megteremtése lett. A visszafogott, elegáns Zema porcelánékszerek, mint kiegészítők sokak számára hatottak az újdonság varázsával.

A teljes csapat adja majd ki a trikolórt

Ami a ruhákat illeti, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a sportolók jól érezzék magukat benne, és hogy mindenki alkatához illeszkedjenek a felvonuló ruhák. Újdonság, hogy a magyar zászló színei nem egy öltözéken belül jelennek meg, hanem a teljes csapat adja majd ki a trikolórt. A sportolók közül a nők többnyire zöld, a férfiak fehér ruhákat kapnak, a piros pedig többnyire a kiegészítőkben jelenik meg.

Kapcsolódó cikk Az olimpia folyója Párizsban: szenny és terror? Vajon - ígéretéhez híven - úszik-e a Szajnában a francia elnök Emmanuel Macron?

Érdekes, hogy belecsempésztek a színvilágba egy kis sötétkéket is, a franciák által oly kedvelt csíkmintával, díszítő elemmel, kiegészítővel kombinálva, a vendéglátó Franciaország egyik nemzeti színére utalva. Ahogy egy nyilatkozatban a tervező fogalmazott, a ruhákat „Párizs, a divat és az elegancia hazája ihlette, a klasszikus stílus és a legújabb trendek találkoznak egymással, a franciásan kifinomult, de sportosan dinamikus kollekcióban”.

Hogy hányan fogják ezeket viselni, pontosan nem tudni, hiszen néhány sportágban még zajlik a kvalifikáció. A profin megrendezett gálán nagy tapsot kaptak a bemutatott formaruhák, a sportsiker tehát nem ezen fog múlni.