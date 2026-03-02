2p
Makró Infláció Kiskereskedelem

Kiderült, minek örülhetnek a vásárlók a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

mfor.hu

Megjelent a diszkontokra vonatkozó árfelmérés.

Beköszöntött a stagnálás a diszkontok árazásában – ez derült ki laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár havonta megjelenő Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérésének legújabb kiadásából. Az eredmény szerint az üzletekben februárban 11 632 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 630 forinttal, amely 0,017 százalékos áremelkedésnek felel meg. Február végén az egy évvel korábbi állapothoz képest 6,45 százalékkal került kevesebbe a bevásárlás a diszkontokban.

Laptársunk kiemelte, csakúgy, mint januárban, februárban is a banán ára emelkedett leginkább, átlagosan mintegy 4,95 százalékkal. Ez elsősorban a nemzetközi termelésben tapasztalt nehézségekkel magyarázható, két klímaváltozáshoz köthető betegség is támadja a banánfákat, a Black Sigatoka gombabetegség és a fuzárium, ráadásul a világpiac 80 százalékát adó Latin-Amerikában és a Karib-térségben problémát jelent az is, hogy a termelőterület mérete is csökken, ahogy a gazdálkodók jobban megtérülő termények felé fordulnak.

A tojás átlagosan 3,62 százalékkal került többe, az áremelkedés a madárinfluenza magyarországi terjedéséhez köthető. Folytatódott a trappista sajtok drágulása is, itt az áremelkedés egyértelműen a Magyar Élelmiszerkönyv változásához kötődik, amely a trappisták esetében szabályozta a felhasználható összetevőket, így alaki, méreti és tömegi szempontok alapján nem lehet akármit így nevezni, a belföldi gyártású trappista sajt csak korong alakú lehet. A sokszor olcsóbban elérhető, hasáb formájú sajtok most már nem futhatnak trappista néven, így az elérhető termékskála csökkent, ez pedig árfelhajtó tényezőként jelent meg, így a januárban mért 8,11 százalékos emelkedés után februárban további 2,52 százalékot regisztráltak – derült ki a cikkből.

A legjelentősebb árcsökkenést a hónapban az árrésstopos spagettitészta érte el, amely 12,68 százalékkal lett olcsóbb – itt az egyik üzletláncban futó, nagy arányú akció húzta lejjebb az átlagárat.

 

