Kiderült, mire költi a MÁV a 400 milliárd forintos gigahitelét

Megjelent a Magyar Közlönyben azoknak a vasúti felújításoknak a listája, amelyeket a MÁV az Európai Befektetési Bank egymilliárd eurós hiteléből finanszíroz.

A hitelhez a magyar kormánynak is hozzá kell még tennie közel ugyanannyit, a tervezett vasúti felújítások összköltsége ugyanis 782 milliárd forint.

A legtöbb pénzbe a Pusztaszabolcs és Pécs közötti, 175 kilométeres szakasz pályafelújítása kerül, amely 272 milliárd forintos projekt. A Győrszentiván és a hegyeshalmi országhatár közötti 108 kilométeres szakasz pályafelújítása is költséges, ez 114 milliárd forintos beruházás. A Székesfehérvár-Boba közötti 100 kilométeres szakasz felújítása 100 milliárd forintos költséget jelent.

A Székesfehérvár és Porpác közötti 152 kilométeres szakaszon a távközlési, az erősáramú és a biztosítóberendezéseket is cserélni kell, am 62 milliárd forintba kerül. A Hatvan-Füzesabony közti 95 kilométeres szakaszt 97 milliárd forintból újítanák fel, a Budapest és Szolnok közötti pályaszakasz részeire pedig 61 milliárd forintot költenek. Ezek mellett felújítják a Székesfehérvár-Lepsény, és a Kiskunfélegyháza-Szeged szakaszokat is.