Kiderült, mire számítanak a magyar cégek

A GKI fogyasztói bizalmi index elég alacsony szinten indította az évet, majd áprilisban kissé emelkedett. Májusban e mutató negatív irányban változott, így értéke lényegében visszaesett a január-március közötti szintre. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét enyhén javulónak, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait közepesen romlónak értékelte. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét májusban kissé jobbnak gondolta, mint tette azt egy hónappal korábban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése viszont kissé romlott. A lakosság inflációs várakozása csökkent és a munkanélküliségtől való félelme is oldódott valamelyest.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor májusban enyhén apadt az egy hónappal korábbihoz képest. Az iparban és a kereskedelemben nem következett be érdemi változás, de az építőiparból és az üzleti szolgáltatások köréből a korábbinál kissé kedvezőtlenebb jelzések érkeztek. A következő három hónapban a vállalkozások 9%-a készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése májusban alig változott, a legrosszabb értékelés az építőiparból érkezett.

Az üzleti kilátások idén januárban érték el mélypontjukat, azután áprilisig némi pozitív elmozdulás történt. E kedvező folyamat megakadt májusban, a GKI üzleti bizalmi indexe bő 2 ponttal csökkent az előző megkérdezéshez képest, s ezzel értéke visszatért az év eleji szintre. Mind a négy vizsgált szektor bizalmi indexe 2-3 pontot csökkent áprilishoz képest. Így továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint májusban a fogyasztók és a cégek is kissé pesszimistábbak lettek áprilishoz képest. Az üzleti szektor foglalkoztatási hajlandósága valamelyest romlott az előző felméréshez viszonyítva, míg az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás héthavi mélypontjára csökkent. A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése nem változott.

