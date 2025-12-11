Kiderült, mit írtak a magyar kormány ellenőrzőjébe a hitelminősítőnél

A múlt héten stabilról negatívra rontotta a kilátásokat Magyarországról kiadott értékelésében a Fitch Ratings. A Portfolio egy héttel a döntés után a hitelminősítő elemzőjét kérdezte a döntés hátteréről.

A lap szerint Malgorzata Krzywicka elemző azt mondta, a leminősítést kiváltó legfontosabb tényező a fiskális pálya volt. Krzywicka arról beszélt, hogy az idei és a jövő évi költségvetésben is jelentős lazítás mellett döntött a kormány, a többszöri módosítások miatt a fiskális politika kiszámíthatósága is gyengült. 2025-re jelenleg 5 százalékos hiánnyal tervez a kormány, a korábbi 3,7 százalék helyett. A hitelminősítő előrejelzése szintén ezzel számol, 2026-ra 5,6 százalékos hiányt vár. A Fitch szerint a korábbi középtávú terv (2026-ra 3 százalék alatti hiány) mára irreálissá vált, írja a Portfolio.

A Fitch sebezhetőségnek ítélte az államadósság magas arányát is. A kilátásokat rontó tényezőként vették figyelembe azt is, hogy a 2026-os választások előtt kevés esély van „fiskális konszolidáció elérésére”, és a választások után is legfeljebb lassú, fokozatos korrekcióra számítanak.

A Portfolio rákérdezett az amerikai pénzügyi „védőpajzs” (swap line) szerepére. A Fitch elemzője szerint nem vették figyelembe a legutóbbi hitelminősítői döntés során a swap line-ról szóló bejelentést, mert semmi érdemi információjuk nem volt a konstrukcióról. Krzywicka szerint Orbán Viktor nyilatkozata „sokkal inkább politikai természetű volt, és felveti azt a kérdést is, hogy miért lehetne szükséges, „egyáltalán szükség van-e ilyenre a gazdaságpolitikának a választások előtt”.