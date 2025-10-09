Kiemelt beruházássá válhat az Újpest futballstadionja

Augusztusban végül mégiscsak meglett az önkormányzat hozzájárulás az Újpest FC stadionjához és a hozzá tartozó sportkomplexumhoz, pontosabban ahhoz, hogy a projekt kormányzati kiemelést kaphasson, most pedig meg is jelent a kormány oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról, illetve a rendelet társadalmi egyeztetéséről – szúrta ki a Telex.

Az Újpest új stadionjának látványterve

Fotó: Újpest FC

Azt írják, hogy a kormányrendelet célja az Újpest FC Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő építési beruházás kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása, valamint a beruházással érintett ingatlan tekintetében sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények rögzítése.

Ehhez előzetes hatásvizsgálatot is végeztek, erre egy napot szántak szeptember 22-én. A társadalmi egyeztetésre október 16-ig várják az észrevételeket.