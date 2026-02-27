Kigondolta Orbán Viktor és Robert Fico, mit kezdjenek a Barátság vezetékkel

Közzétette Robert Ficóval folytatott péntek délelőtti telefonbeszélgetésének eredményét Orbán Viktor, aki reggeli rádiós interjújában előre közölte, hogy egyeztetni fog a Barátság vezeték ügyében teendő lépésekről szlovák kollégájával.
A magyar miniszterelnök arról számolt be, hogy Szlovákia és Magyarország közös vizsgálóbizottságot állít fel, amelynek célja megállapítani, hogy van-e tehcnikai oka annak, hogy az olajszállítások nem indultak újra.
„Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, és biztosítsa munkájához a feltételeket!”
- zárja szavait Orbán Viktor