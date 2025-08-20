2p
Kijött az adat: továbbra is csak négy uniós országban nagyobb a pénzromlás, mint nálunk

Hiába javítottunk két helyet az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat által számolt harmonizált fogyasztóiár-indexek összevetésében is, 27-ből 23. helyen állunk.

Az euróövezet éves harmonizált fogyasztóiár-indexe 2 százalék volt júliusban, ugyanakkora, mint júniusban – tette közzé az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Az előző év azonos időszakában, 2024 júliusában a ráta 2,6 százalék. 

Az EU-ban magasabb volt az idén júliusi éves harmonizált fogyasztóiár-index, 2,4 százalék,  ami 0,1 százalékponttal meghaladja a júniusi értéket. Ugyanakkor 0,4 százalékponttal elmarad a 2024. júniusitól.

A legalacsonyabb adatot Cipruson regisztrálták, ahol mindössze 0,1 százalékot ért el az éves emelkedés, míg Franciaországban 0,9, Írországban 1,6 százalékos értéket mutatott ki az Eurostat. A legmagasabb pedig Romániában volt a ráta, 6,6 százalék, Észtországban 5,6, Szlovákiában pedig 4,6 százalék.

Apró előrelépés
A 2025. júniusihoz képest nyolc uniós tag éves harmonizált fogyasztóiár-indexe esett júliusban – köztük Magyarországé –, haté stabil maradt, míg tizenháromé magasabb lett az egy hónappal korábbinál.

A 27 EU-tag közül Magyarország 4,2 százalékos e rátájánál mindössze négy államé volt magasabb: Horvátországé 4,5, Szlovákiáé 4,6, Észtországé 5,6 és Romániáé 6,6 százalék.

Az egyes országok statisztikai hivatalai által publikált éves inflációs adatok (Magyarországon ez 4,3 százalék volt) alapján elkészített Privátbankár Európai Inflációs Körkép ugyanezt mutatta ki, egy különbséggel: ebben az összevetésben Horvátország helyett Bulgária került mögénk.

Az inflációs és a harmonizált fogyasztóiár-index közötti eltérés abból fakad, hogy utóbbit az Eurostat a nemzeti statisztikai hivatalok által megadott fogyasztási adatokból számítja ki a saját módszertana alapján.

 

Rekordszinten az államadósság

Nagy Márton elárulta: 200 milliárd forintos adókönnyítésről tárgyalnak

Lassan egy ország izgulhat, hogy milyen lesz a termés Mészáros Lőrinc földjein

