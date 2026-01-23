Kijött, mennyi az átlagfizetés Magyarországon: Ön is keres ennyit?

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
2025. november:
- A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400 forint volt, 8,9 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.
- A nettó átlagkereset 525 900 forintot ért el, ez 10,2 százalékkal magasabb volt, mint 2024 novemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.
- A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4 százalékkal nőve egy év alatt.
- A reálkereset 6,2 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8 százalékos növekedése mellett.
- A bruttó mediánkereset 600 000 forintot ért el, ami 10,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
- A nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot tett ki, ez 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
2025. január–november:
- A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 697 300 forint, a nettó átlagkeresete 481 100 forint volt.
- A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.
Hamarosan részletes elemzéssel jelentkezünk a keresetek alakulásáról.