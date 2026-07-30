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Makró GDP Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Itt az első GDP-adat, amiben már a Tisza-kormány teljesítménye is benne van

mfor.hu

2026 második negyedévében (áprilistól június végéig) a magyar gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal meghaladta a 2025. második negyedévit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslésében. A mutató enyhén alacsonyabb az elemzői várakozások 1,8 százalékos átlagánál és az éves ütem a nyers adatok alapján megegyezik az első negyedévben látott növekedéssel.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült (az első negyedévben 0,8 százalékos növekedést mért a KSH).

Az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.

A második negyedéves adat hátteréről hamarosan hosszabb írással jelentkezünk majd, a hazai makrogazdasági elemzők meglátásaival.

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