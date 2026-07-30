Itt az első GDP-adat, amiben már a Tisza-kormány teljesítménye is benne van

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült (az első negyedévben 0,8 százalékos növekedést mért a KSH).

Az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.

A második negyedéves adat hátteréről hamarosan hosszabb írással jelentkezünk majd, a hazai makrogazdasági elemzők meglátásaival.