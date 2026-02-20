2p

Makró Keresetek Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

mfor.hu

Decemberben a mediánbér elérte a 427 500 forintot, a nettó átlagkereset pedig megközelítette az 550 ezret a KSH legfrissebb adatai szerint.

Tovább emelkedett a nettó mediánkereset: decemberre elérte a 427 500 forintot – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. A nettó átlagkereset 548 900 forint volt a tavalyi év utolsó hónapjában. A nettó mediánkereset 10,8, a nettó átlag pedig 9,8 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A reálkereset 6,3 százalékkal emelkedett 2024 decemberéhez képest, 3,3 százalékos infláció mellett.

A bruttó mediánkereset meghaladta a 600 ezer forintos szintet, a decemberi adat 607 700 forint. A bruttó átlagkereset is emelkedett, 789 200 forintra. Ez azonban megtévesztő adat lehet: a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt.

A bruttó értékek kisebb mértékben emelkedtek éves alapon, mint a nettó keresetek: az átlag 8,5, a medián pedig 9,4 százalékkal.

A statisztikai hivatal a jövedelmi ötödökre vonatkozó adatokat is közölte: eszerint csak a második leggazdagabb ötöd (4. kvintilis) bruttó keresetei emelkedtek 10 százalék feletti mértékben, a többi ötödben 8,3-9,6 százalék között alakult a fizetések növekedése decemberben éves alapon.

Megjelentek az egész évre vonatkozó adatok is: a nettó átlagkereset tavaly 486 800 forint volt, a bruttó átlag pedig kereken 705 ezer forint. A tavalyi évben a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, a nettó átlag pedig 9,4 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet.

Az elemzői értékelésekről szóló beszámolót hamarosan olvashatják az Mfor oldalán.

 

