Kijózanító számok: ezek a magyarok vándorolnak ki

A bevándorlók körében magasabb a középfokú végzettségűek száma, míg a felsőfokú végzettségűek nagyobb arányban vesznek részt mind a be-, mind az elvándorlásban.

A tanulmány szerint a be- és elvándorlás aránya a teljes népesség szintjén kiegyenlíti egymást, de nem ugyanazok a társadalmi rétegek mozognak.

A népesség iskolai összetétele a migrációtól függetlenül is átalakult: 2010 és 2023 között az alapfokú végzettségűek száma 33, a középfokúaké 14 százalékkal csökkent, miközben a felsőfokú végzettségűeké 39 százalékkal nőtt.

A Munkaerőpiaci Tükör friss számában jelent meg Hárs Ágnes és Simon Dávid tanulmánya, amely a magyarországi be- és elvándorlás iskolázottsági összefüggéseit vizsgálta. A tanulmányt a Portfolio nézte meg közelebbről. A kutatók a 20–59 éves korosztályt elemezték három végzettségi csoport szerint: alapfokú (legfeljebb 8 osztály), középfokú és felsőfokú végzettségűek.

