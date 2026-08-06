6p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Makró árrésstop Élelmiszeripar, agrárium Infláció Kiskereskedelem Nyugdíjas Árkosár

Kikerekedhet a nyugdíjasok szeme a hipermarketekben

Dobos Zoltán
Dobos Zoltán

A nyár eleji első hőhullám ellenére augusztus elején ismét áresést tapasztaltunk a hazai hipermarketláncok polcain az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszereknél. Így a vártnál kisebb mértékben emelkedett az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index, mely még mindig bőven negatív tartományban áll, és szinte biztos, hogy ez már az idei év végéig így is marad.

Augusztus elején a három hazai hipermarketlánc kínálata szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke (ebbe az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek tartoznak) az egy hónappal korábbinál 2,3 százalékkal, 636 forinttal alacsonyabban, 27 411 forint volt.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

Ennél alacsonyabb árkosárértéket (27 287 forintot) utoljára idén áprilisban mértünk, azt megelőzően több mint két évvel ezelőtt, 2024 májusában volt ennyi a nyugdíjasok havi bevásárlólistáján szereplő élelmiszerek ára.

A nem várt áresés miatt az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke is alacsonyabban alakult, ami augusztus elején mínusz 6,6 százalékot tett ki. Ez azt jelenti, hogy egy nyugdíjasnak az egy évvel ezelőttihez képest 1928 forinttal kell kevesebbet fizetnie az élelmiszerekért a hazai hipermarketláncokban.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

Itt érdemes megjegyezni, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a júliusi kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen ismét megerősítette korábbi álláspontját, mely szerint

„nem járna érdemi hatással az inflációra nézve az árrésstop kivezetése”.

Az árcsökkenés oka immár nem a forint további erősödése, hiszen nemzeti fizetőeszközünk árfolyama július eleje óta 3 százalékkal esett az euróval és 1,5 százalékkal a dollárhoz képest. Ezt a kedvezőtlen tendenciát azonban bőven kompenzálta a mezőgazdasági termelői árak csökkenése.

Így tehát örülünk annak, hogy múlt havi jóslatunk túlzottan pesszimistának bizonyult, a hőhullám ellenére volt lehetőség árcsökkentésre, így az általunk várt mínusz 2,7 és mínusz 4,4 százalék közti intervallum helyett az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index a már említett mínusz 6,6 százalékon áll.

A következő hónapban sem érheti kellemetlen meglepetés a nyugdíjas vásárlókat
A következő hónapban sem érheti kellemetlen meglepetés a nyugdíjas vásárlókat
Fotó: DepositPhotos.com

Várakozásaink szerint jelentős ármozgás szeptember elejéig sem fog történni, és mivel a tavalyi év első őszi hónapjára áremelkedést mért lapunk, az éves index nagy valószínűség szerint a mostaninál is alacsonyabb lesz. Prognózisunk szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke szeptember első napjaiban mínusz 6,3 és mínusz 8,8 százalékos sáv között fog alakulni. Egyre inkább úgy véljük,

a mutató ebben az évben már végig a negatív tartományban fog maradni.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>> 

Módszertan

A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Jelentős mínuszok a hőségben

Havi szinten olyannyira nem tapasztaltunk jelentős, 10 százalékot elérő ármozgást, hogy csupán egyetlen olyan terméket tudunk említeni, amelynek ára ennél nagyobb mértékben változott: a banáné július elejéhez képest 20,9 százalékkal csökkent. A tízszázalékos visszaesést megközelítette a kenyér ára, melyért 8,9 százalékkal kellett kevesebbet fizetni augusztus első napjaiban, míg a 10 százalékos áremelkedéshez legközelebb a jeges tea állt, mely a július eleji áránál 9 százalékkal került többe.

Éves összevetésben az árkosárban szereplő 21 termék közül mindössze kettő drágulása haladta meg a 10 százalékot: a kenyérért 12,9, a burgonyáért 10,1 százalékkal kell mélyebben a pénztárcába nyúlni. Ezzel párhuzamosan nem kevesebb, mint nyolc élelmiszer ára csökkent 10 százaléknál nagyobb mértékben:

  • az almáért 47,7 százalékkal,
  • a sertésmájkrémért 40,1 százalékkal,
  • a narancsléért 25,8 százalékkal,
  • a banánért (akárcsak havi szinten) 20,9 százalékkal,
  • a tejfölért 16,5 százalékkal,
  • a cukorért 11,9 százalékkal,
  • a csirkemellért 10,5 százalékkal,
  • a száraztésztáért pedig 10,2 százalékkal kell kevesebbet a pénztáraknál hagyni.

Árak és nyugdíjak

Az elmúlt egy évben a nyugdíjak összege 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) emelkedett, miközben az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára, ahogy jeleztük, 6,6 százalékkal csökkentek.

Két évre visszatekintve az időskori ellátások összege 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) nőtt. Ezzel párhuzamosan az árkosár értéke 5,8 százalékkal csökkent.


NYUGDÍJ KALKULÁTOR
Számolja ki mennyit kell havonta félreraknia, hogy nyugodt időskora legyen!

Hároméves időtávon a nyugdíjak 21 százalékkal (a 14. havi nyugdíj már kifizetett egyheti része nélkül 18,7 százalékkal) lettek magasabbak, míg ugyenezen időszak után az időseknek 3,8 százalékkal kell kevesebbet fizetniük a hipermarketek pénztárainál.

Ha négy évet nézünk, akkor az 51,1 százalékkal megemelkedett nyugdíjösszeg mellett az élelmiszerekért 6,8 százalékkal kell mélyebben a bukszába nyúlniuk szépkorú honfitársainknak.

Öt év alatt a nyugdíjasok havi ellátása 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) lett magasabb, míg az élelmiszerek árai 42,2 százalékkal emelkedtek ez idő alatt.

Hatéves intervallumot vizsgálva a nyugdíjak 81,5 százalékos (a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve 64,2 százalékos) emelkedése a hipermarketek árcéduláin 56 százalékos drágulással párosult.

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár korábbi cikkei ide kattintva olvashatók. >> 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Durvul a helyzet Kína és az Egyesült Államok között

Durvul a helyzet Kína és az Egyesült Államok között

Kína újabb kereskedelmi és technológiai ellenintézkedéseket léptet életbe az Egyesült Államokkal szemben – jelentette be szerdán a pekingi kereskedelmi minisztérium.

Egységesek voltak Varga Mihályék, a nyár végi kamatcsökkentésre is utaltak

Egységesek voltak Varga Mihályék, a nyár végi kamatcsökkentésre is utaltak

Egyhangúlag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai a július 21-i ülésen az alapkamat csökkentéséről – olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

Versenyt fut Románia az idővel, ott még csak most jöhet a neheze

Románia versenyt fut az idővel, ott még csak most jöhet a neheze

Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál, a szerb-román határnál – közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán.

Itt a fordulat a benzinkutakon

Itt a fordulat a benzinkutakon

A nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el.

Hetente 0,1 százalékos negatív hatást jelent a GDP-re Paks

Hetente 0,1 százalékos negatív hatást jelent a GDP-re Paks

A gazdasági növekedésre is negatívan hat a paksi helyzet.

Vitézy Dávid bejelentésének sokan fognak örülni

Vitézy Dávid bejelentésének sokan fognak örülni

Uniós pénzből elkezdődhet a HÉV-járműpark teljes megújítása.

Fontos számokat jelentett be az OTP

Fontos számokat jelentett be az OTP

Az eredmény- és mérlegdinamikákat jelentősen befolyásolta a forint euróval szembeni erősödése.

Olcsóbb lett az euró, a dollárral szemben is belehúzott a forint

Olcsóbb lett az euró, a dollárral szemben is belehúzott a forint

Közel három hete volt utoljára 314 alatt a dollár-forint árfolyam, kedd estére sikerült ennyit erősödnie a magyar fizetőeszköznek. Az euróárfolyam is 360 felé tart.

Így sorolta a magas jövedelmű országok közé Magyarországot a Világbank

Így sorolta a magas jövedelmű országok közé Magyarországot a Világbank

Elosztották az országban keletkező és a magyar gazdasági szereplőkhöz köthető jövedelmek összegét a lakosság számával. 

Most érkezett: ezek az árak jelenhetnek meg holnap a benzinkutak kijelzőin

Szerdától lehet számítani erre a fejleményre a töltőállomásokon.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG