Kikerekedhet a nyugdíjasok szeme a hipermarketekben

Augusztus elején a három hazai hipermarketlánc kínálata szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke (ebbe az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek tartoznak) az egy hónappal korábbinál 2,3 százalékkal, 636 forinttal alacsonyabban, 27 411 forint volt.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

Ennél alacsonyabb árkosárértéket (27 287 forintot) utoljára idén áprilisban mértünk, azt megelőzően több mint két évvel ezelőtt, 2024 májusában volt ennyi a nyugdíjasok havi bevásárlólistáján szereplő élelmiszerek ára.

A nem várt áresés miatt az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke is alacsonyabban alakult, ami augusztus elején mínusz 6,6 százalékot tett ki. Ez azt jelenti, hogy egy nyugdíjasnak az egy évvel ezelőttihez képest 1928 forinttal kell kevesebbet fizetnie az élelmiszerekért a hazai hipermarketláncokban.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

Itt érdemes megjegyezni, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a júliusi kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen ismét megerősítette korábbi álláspontját, mely szerint

„nem járna érdemi hatással az inflációra nézve az árrésstop kivezetése”.

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Az árcsökkenés oka immár nem a forint további erősödése, hiszen nemzeti fizetőeszközünk árfolyama július eleje óta 3 százalékkal esett az euróval és 1,5 százalékkal a dollárhoz képest. Ezt a kedvezőtlen tendenciát azonban bőven kompenzálta a mezőgazdasági termelői árak csökkenése.

Így tehát örülünk annak, hogy múlt havi jóslatunk túlzottan pesszimistának bizonyult, a hőhullám ellenére volt lehetőség árcsökkentésre, így az általunk várt mínusz 2,7 és mínusz 4,4 százalék közti intervallum helyett az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index a már említett mínusz 6,6 százalékon áll.

A következő hónapban sem érheti kellemetlen meglepetés a nyugdíjas vásárlókat

Fotó: DepositPhotos.com

Várakozásaink szerint jelentős ármozgás szeptember elejéig sem fog történni, és mivel a tavalyi év első őszi hónapjára áremelkedést mért lapunk, az éves index nagy valószínűség szerint a mostaninál is alacsonyabb lesz. Prognózisunk szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke szeptember első napjaiban mínusz 6,3 és mínusz 8,8 százalékos sáv között fog alakulni. Egyre inkább úgy véljük,

a mutató ebben az évben már végig a negatív tartományban fog maradni.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>>

Módszertan A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.



A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.



Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.



Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Jelentős mínuszok a hőségben

Havi szinten olyannyira nem tapasztaltunk jelentős, 10 százalékot elérő ármozgást, hogy csupán egyetlen olyan terméket tudunk említeni, amelynek ára ennél nagyobb mértékben változott: a banáné július elejéhez képest 20,9 százalékkal csökkent. A tízszázalékos visszaesést megközelítette a kenyér ára, melyért 8,9 százalékkal kellett kevesebbet fizetni augusztus első napjaiban, míg a 10 százalékos áremelkedéshez legközelebb a jeges tea állt, mely a július eleji áránál 9 százalékkal került többe.

Éves összevetésben az árkosárban szereplő 21 termék közül mindössze kettő drágulása haladta meg a 10 százalékot: a kenyérért 12,9, a burgonyáért 10,1 százalékkal kell mélyebben a pénztárcába nyúlni. Ezzel párhuzamosan nem kevesebb, mint nyolc élelmiszer ára csökkent 10 százaléknál nagyobb mértékben:

az almáért 47,7 százalékkal,

47,7 százalékkal, a sertésmájkrémért 40,1 százalékkal,

40,1 százalékkal, a narancsléért 25,8 százalékkal,

25,8 százalékkal, a banánért (akárcsak havi szinten) 20,9 százalékkal,

(akárcsak havi szinten) 20,9 százalékkal, a tejfölért 16,5 százalékkal,

16,5 százalékkal, a cukorért 11,9 százalékkal,

11,9 százalékkal, a csirkemellért 10,5 százalékkal,

10,5 százalékkal, a száraztésztáért pedig 10,2 százalékkal kell kevesebbet a pénztáraknál hagyni.

Árak és nyugdíjak

Az elmúlt egy évben a nyugdíjak összege 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) emelkedett, miközben az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára, ahogy jeleztük, 6,6 százalékkal csökkentek.

Két évre visszatekintve az időskori ellátások összege 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) nőtt. Ezzel párhuzamosan az árkosár értéke 5,8 százalékkal csökkent.

Hároméves időtávon a nyugdíjak 21 százalékkal (a 14. havi nyugdíj már kifizetett egyheti része nélkül 18,7 százalékkal) lettek magasabbak, míg ugyenezen időszak után az időseknek 3,8 százalékkal kell kevesebbet fizetniük a hipermarketek pénztárainál.

Ha négy évet nézünk, akkor az 51,1 százalékkal megemelkedett nyugdíjösszeg mellett az élelmiszerekért 6,8 százalékkal kell mélyebben a bukszába nyúlniuk szépkorú honfitársainknak.

Öt év alatt a nyugdíjasok havi ellátása 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) lett magasabb, míg az élelmiszerek árai 42,2 százalékkal emelkedtek ez idő alatt.

Hatéves intervallumot vizsgálva a nyugdíjak 81,5 százalékos (a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve 64,2 százalékos) emelkedése a hipermarketek árcéduláin 56 százalékos drágulással párosult.

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