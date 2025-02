Kikiáltási áron elvitték a magyar filmszinkron fellegvárát

Ez elég jó vételnek tűnik, mert a Mafilm Audio Kft. stabilan nyereséges: 2023-ban már közel 2 milliárd forintos árbevételt értek el, amiből 616 millió forint profit származott. Ebből a nyereségből pedig 90 millió forint osztalékot kaptak a tulajdonosok. A tulajdonosi szerkezetét tekintve a cég eddig egyedülálló volt abban az értelemben, hogy 41,05 százalékát a magyar állam tulajdonolta, míg 40,38 százaléka magánszemélyek tulajdonában van (hangmérnökök, szinkronrendezők). A fennmaradó 18,75 százaléknak pedig egy nemzetközi iparági szereplő, a londoni Voice & Script International Limited nevű cég a tulajdonosa, aminek köszönhetően a Mafilm Audio szintén részese lehet a nemzetközi, régiós szintű tárgyalásoknak. Ez a tulajdonosi szerkezet borulhatott most fel azzal, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI), mint a mozgóképipar magyar csúcsszervezete, eladta az állami üzletrészt.

Eredményesen zárult a Mafilm Audio Kft. 41 százalékos állami üzletrészére kiírt árverés, így az állam már nem tulajdonos a legismertebb hazai szinkronstúdióban, derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) árverési oldaláról. Mint azt lapunk megírta, az MNV oldalán megjelent hirdetmény szerint a licitálás február 20-án kezdődött és február 25-ig tartott, a kikiáltási ár pedig 825,5 millió forint volt. Nem alakult ki nagy verseny, már rögtön az árverés elején befutott a 825,5 millió forintos ajánlat, ami végül elégnek is bizonyult a 41 százalékos üzletrész megszerzéséhez, mert több licit nem érkezett.

