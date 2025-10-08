Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről szerdán kiadott gyorstájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Kiemelték: a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben négy szabályt tart szem előtt a fiskális fegyelem megőrzése érdekében. Eszerint a hiánynak évről évre csökkennie kell, másodszor az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. Harmadszor nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, végül pedig az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia. Ezzel összhangban, az év kilencedik hónapjában magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, és a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett. 2025 szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Ezen belül a központi költségvetés 3267,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Az éves várható pénzforgalmi hiány 4774,0 milliárd forint, ennek az első kilenc havi hiány a 69,7 százaléka, vagyis az időarányosnál (75 százalék) kedvezőbb – állapította meg az NGM. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,1 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 9 százalékos növekedés történt.

Szeptember végéig 3101,4 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 489,8 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza – jegyezte meg a tájékoztató. Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1950,7 milliárd forint kifizetés 341,4 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. A kiadásokon belül nagyságrendileg az úthálózat felújítási és karbantartási munkákkal kapcsolatos kifizetések, a lakossági energia – rezsivédelmi szolgáltatás, valamint a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai alakultak magasabb összegben.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Szeptember végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5510,2 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2201,0 milliárd forint kifizetése történt meg. Szeptemberben, egy hónap alatt, a központi alrendszer 303,2 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 234,2 milliárd forintos többlettel. Az eltérés leginkább a közüzemi szolgáltatások támogatása előirányzat magasabb kifizetéseiből adódik, amelyen belül a lakossági energia – rezsivédelmi szolgáltatásokat a tavalyi évtől eltérő ütemben fizették ki – írta az NGM a gyorstájékoztatóban.

(MTI)

