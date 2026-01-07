Kilencvenezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint két évvel korábban

4,4 százalék volt a munkanélküliség aránya a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, novemberi adatai szerint. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a foglalkoztatottak száma pedig 4 millió 637 ezer fő volt novemberben – utóbbi 2022 januárja óta a legalacsonyabb adat. Ráadásul kilencvenezer fővel alacsonyabb, mint a két évvel korábbi, 2023. szeptember-novemberi szám: akkor 4 millió 727 ezer fő dolgozott Magyarországon. A foglalkoztatottak száma 2023 szeptemberében érte el a csúcsát 4 millió 730,8 ezer fővel.

A tavaly szeptember-novemberi időszakot a 2024-essel összehasonlítva az látszik, hogy a foglalkoztatott férfiak száma 35 ezerrel csökkent, a foglalkoztatott nőké azonban alig változott. A férfiak körében 78,3 százalékos, a nők körében 71,8 százalékos a foglalkoztatottsági arány, a munkanélküliségi ráta 4,7, illetve 4,2 százalékos. A férfiaknál a 2024. február-áprilisi időszak óta nem érte el a ezt a szintet százalékot a munkanélküliek aránya, az elmúlt hét évben 4,8 százalék volt a rekord.

Az összesített munkanélküliségi ráta közel tíz éve, 2016 áprilisában állt utoljára 5 százalék felett; a férfiaknál 2016 májusában, a nőknél 2020 júniusában érte el ezt a szintet a mutató.

Novemberben 2 millió 444 ezer férfi dolgozott Magyarországon, ez 2021 áprilisa óta a legalacsonyabb adat. Szintén 2021 áprilisa óta tavaly novemberben volt a legkevesebb gazdaságilag aktív férfi: 2 millió 561 ezer fő.

A 15-74 éves népesség száma 7 millió 138,8 ezer fő volt, ami több mint 500 ezer fővel (Hajdú-Bihar megye teljes lakosságának megfelelő mennyiséggel) alacsonyabb, mint amennyien 2009 elején voltak munkaképes korúak.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe. Az álláskeresők több mint harmada, 33,9 százaléka legalább egy éve nem talált munkát.

A decemberre vonatkozó adatokat két hét múlva, január 23-án teszi közzé a KSH.