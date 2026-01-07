2p
Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Munkaerőpiac

Kilencvenezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint két évvel korábban

mfor.hu

A foglalkoztatottak száma csökkent a legfrissebb KSH-adatok szerint, de egyre csökken a munkaképes korú népesség is, ezért a munkanélküliségi ráta továbbra sem tűnik vészesnek. A férfiak körében azonban gyorsabban emelkedik, mint a nőknél: közel öt éve nem volt ennyire kevés gazdaságilag aktív, és dolgozó férfi Magyarországon.

4,4 százalék volt a munkanélküliség aránya a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, novemberi adatai szerint. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a foglalkoztatottak száma pedig 4 millió 637 ezer fő volt novemberben – utóbbi 2022 januárja óta a legalacsonyabb adat. Ráadásul kilencvenezer fővel alacsonyabb, mint a két évvel korábbi, 2023. szeptember-novemberi szám: akkor 4 millió 727 ezer fő dolgozott Magyarországon. A foglalkoztatottak száma 2023 szeptemberében érte el a csúcsát 4 millió 730,8 ezer fővel.

A tavaly szeptember-novemberi időszakot a 2024-essel összehasonlítva az látszik, hogy a foglalkoztatott férfiak száma 35 ezerrel csökkent, a foglalkoztatott nőké azonban alig változott. A férfiak körében 78,3 százalékos, a nők körében 71,8 százalékos a foglalkoztatottsági arány, a munkanélküliségi ráta 4,7, illetve 4,2 százalékos. A férfiaknál a 2024. február-áprilisi időszak óta nem érte el a ezt a szintet százalékot a munkanélküliek aránya, az elmúlt hét évben 4,8 százalék volt a rekord.

Az összesített munkanélküliségi ráta közel tíz éve, 2016 áprilisában állt utoljára 5 százalék felett; a férfiaknál 2016 májusában, a nőknél 2020 júniusában érte el ezt a szintet a mutató.

Novemberben 2 millió 444 ezer férfi dolgozott Magyarországon, ez 2021 áprilisa óta a legalacsonyabb adat. Szintén 2021 áprilisa óta tavaly novemberben volt a legkevesebb gazdaságilag aktív férfi: 2 millió 561 ezer fő.

A 15-74 éves népesség száma 7 millió 138,8 ezer fő volt, ami több mint 500 ezer fővel (Hajdú-Bihar megye teljes lakosságának megfelelő mennyiséggel) alacsonyabb, mint amennyien 2009 elején voltak munkaképes korúak.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe. Az álláskeresők több mint harmada, 33,9 százaléka legalább egy éve nem talált munkát. 

A decemberre vonatkozó adatokat két hét múlva, január 23-án teszi közzé a KSH.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem gőzölgő aszfalton megyünk szavazni

Nem gőzölgő aszfalton megyünk szavazni

Mátészalka és környéke örülhet a legjobban idén a gyorsforgalmi utak építése miatt: a szatmári város végre megkapja az összeköttetést az M3-as autópályával. Az M5-ösön egy hatalmas csomópont épül, az M1-est lassan, de biztosan bővítik, és emiatt olcsóbb lesz az autópálya-matrica. A borsodiak pedig aprópénzért hajthatnak az M3-ason és az M30-ason.

Ezt az autót vették a legtöbben Magyarországon tavaly

Ezt az autót vették a legtöbben Magyarországon tavaly

Elkészült a 2025-ös áttekintés a magyarországi újautó-piacról. A kishaszon-gépjárművek piacát uralja a Ford, a személyautóknál szorosabb a verseny. Az együttes magyar piac közel felét öt márka teszi ki.

Ipari termelői árak

Hatalmas fordulat az Ipari termelői árakban

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. 

Fagyállónak tűnik a forint

Fagyállónak tűnik a forint

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a forint szerda reggel. Az euróval szemben tartja a 385 alatti szintet az árfolyam, a dollár pedig ismét 329 alá csúszott.

Romlott a kormányzati szektor egyenlege

Romlott a kormányzati szektor egyenlege

A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2 százaléka. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál – írja a KSH.

Nem indul jól az év Szijjártó Péter számára

A KSH friss adatai szerint a novemberi külkereskedelmi egyenleg 765 millió euróval volt rosszabb az egy évvel korábbinál.

Tényleg örülhetnek a magyar autósok Trumpék venezuelai fellépése után? Megszólalnak a szakértők

Tényleg örülhetnek a magyar autósok Trumpék venezuelai fellépése után? Megszólalnak a szakértők

Optimistán nyilatkozott Orbán Viktor miniszterelnök a globális olajpiaci kilátásokról az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása után. A kormányfő szerint csökkenhetnek az árak, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyar autósok mit érezhetnek majd mindebből.

Nem rengett meg a venezuelai diktátor miatt az olajpiac

Nem rengett meg a venezuelai diktátor miatt az olajpiac

Venezuela rendelkezik a kutatások szerint a legnagyobb olajkészlettel, így tartani lehetett attól, hogy a hétvégi amerikai beavatkozásnak érdemi hatása lesz a piacokon. Az energiahordozók tőzsdei jegyzése azonban még esett is a hét első napján. A háttérben meghúzódó okokról is beszélt a Trend FM hétfő reggeli műsorában kollégánk, Király Béla.

Kellemes adóváltozások is könnyítik mindennapjainkat

Kellemes adóváltozások is könnyítik a mindennapjainkat

A kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozók számára jelentős köztehercsökkenést és adminisztrációs könnyítést jelent a november közepén bejelentett 11 pontos csomag. A kormányzat által sokszor hangoztatott családi adókedvezmény-rendszer kibővítése mellett ezek is hatályba léptek 2026 elején.

Egy kimutatás jól mutatja a magyar gazdaság 2025-ös állapotát

Egy kimutatás jól mutatja a magyar gazdaság 2025-ös állapotát

A társas vállalkozások száma harmadik éve csökken.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168