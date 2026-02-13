4p

Kilőtt a magyar biotermékpiac

mfor.hu

Magyarországon 13,9 százalékkal nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma – hazánk az Európai Unióban a második leggyorsabban bővülő piac

Megjelentek a legfrissebb statisztikai adatok az ökológiai gazdálkodás globális trendjeiről. A legújabb, 2024-es adatokat a „The World of Organic Agriculture” statisztikai évkönyv összegzi, amelyet a szerzők hagyományosan a világ vezető bioélelmiszeripari vásárán és konferenciáján, a németországi BIOFACH-on mutattak be – írja az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. A világ vezető bioélelmiszer szakkiállításán a közel 90 országból, mintegy 2200 vállalat mutatta be termékkínálatát.

A bioélelmiszerek forgalma világszerte 3,5 százalékkal, Európában 4,1 százalékkal növekedett 2023-ról 2024-re. E termékek hazánkban is egyre népszerűbbek: az évkönyv tanulsága szerint a kiskereskedelmi forgalomemelkedést tekintve Magyarország 13,9 százalékos növekedéssel második helyre került az Európai Unióban, közvetlenül Luxemburg (20,2 százalék) után. 

Másképp termelik
Másképp termelik
Fotó: DélkerTÉSZ

Tudatos vásárlók

A tudatos vásárlói réteg egyre többet költ bioélelmiszerekre és -italokra, egyértelmű jelzést küldve a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek arról, hogy erősödik a kereslet a környezetbarát módon, vegyszermentesen termelt, egészséges biotermékek iránt. A bioélelmiszerek és -italok globális kiskereskedelmi forgalma 2024-ben 145 milliárd euróra nőtt (amely 6,9 milliárd eurós éves emelkedés jelent).

A globális biopiac 2024-ben minden eddigi rekordot megdöntött, a termőterület pedig 99 millió hektáron stabilizálódott

2024-ben is az Egyesült Államok maradt a legnagyobb önálló biotermék piac (60,4 milliárd euró), amelyet az Európai Unió (49,5 milliárd euró) és Kína (15,5 milliárd euró) követett.

Európában a bioélelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 58,7 milliárd euróra emelkedett, amely azt mutatja, hogy újból erősödik a fogyasztói bizalom a főbb európai piacokon. Németország maradt Európa legnagyobb biopiaca (17,0 milliárd euró), amelyet Franciaország (12,2 milliárd euró) és Olaszország (5,2 milliárd euró) követett. Európa teljes bio kiskereskedelmi forgalma elérte az 58,7 milliárd eurót (ebből az EU: 49,5 milliárd euró), ami 4,1 százalékos növekedést jelent Európában és 3,6 százalékos növekedést az Európai Unióban.

Svájcban volt a legmagasabb az egy főre jutó biotermék fogyasztás világszerte, 481 euró/fő értékkel, valamint itt volt a legnagyobb a bioélelmiszerek piaci részesedése is: 2024-ben a teljes élelmiszer-értékesítés 12,3 százalékát tették ki a biotermékek. Ezzel Svájc megelőzte az eddig első helyen álló Dániát (11,6 százalék). Ausztrália rendelkezett a legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel (53,0 millió hektár), míg Liechtensteinben volt a legmagasabb az ökológiai területek aránya (43,5 százalék) az összes mezőgazdasági területhez képest.

Termelés

A termelési oldalon az ökológiai művelésű mezőgazdasági terület nagyjából stabil maradt, 98,9 millió hektárral, az ökológiai gazdálkodók száma pedig világszerte elérte a 4,8 milliót.

Az ökológiai művelésű mezőgazdasági terület Európában 19,6 millió hektáron maradt (EU: 18,1 millió hektár), ami 3,9 százalékos területarányt jelent Európában és 11,1 százalékot az Európai Unióban. 

A legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel rendelkező európai országok Spanyolország (2,9 millió hektár), Franciaország (2,7 millió hektár) és Olaszország (2,5 millió hektár) voltak.

Rekordbővülés

A biotermékek kereskedelmi forgalmát tekintve 2024-re európai viszonylatban Norvégiában (21,3 százalék) és Luxemburgan (20,2 százalék) történt egy év alatt a legjelentősebb növekedés. Magyarország e dobogó harmadik helyén, az Európai Uniót tekintve pedig a második helyen végzett 13,9 százalékos forgalomemelkedéssel.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) elemzése szerint az ökológiai élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma egyenletes növekedést mutat Magyarországon a NielsenIQ RMS adatai alapján a mért termékkategóriákban, bár a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy mi magyarok az európai vásárlókhoz képest átlagosan jóval kisebb összeget áldoztunk fejenként bioélelmiszerre.

Hazánkban 2024-ben 308 022 hektárnyi területen folyt ökológiai gazdálkodás, amellyel területarányosan a közép-európai térség középmezőnyébe tartozunk. 

