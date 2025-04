Kilőttek a kínai ingatlanvásárlások Magyarországon

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A fővároson kívül Pest vármegyében vásároltak leginkább külföldiek – 5 százalékos arányban-, de Győr-Moson-Sopron vármegye is keresett célpont volt (3 százalék). A vidéki városok listáján Debrecen mellett Sopron, Mosonmagyaróvár, valamint Pécs és Szeged is kedvelt lokációnak számítottak.

Tavaly 3647 kérelmet nyújtottak be magyarországi ingatlanvásárlásra Európai Unión kívüli külföldi állampolgárok, ami 23 százalékkal több, mint egy évvel korábban; hasonló aktivitásra utoljára 2019 előtt volt példa – közölte a Duna House kedden az MTI-vel.

Egyébként is nőttek az engedélyhez kötött külföldi ingatlanvásárlások, egyes budapesti kerületekben az ügyletek 10-15 százaléka ilyen.

