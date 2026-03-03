2p
Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Ilyen árakat még soha nem láttak. Hajóból sincs elég, hogy kielégítsék a keresletet.

A közel-keleti tengeri olaj- és gázszállítás költsége rekordmagasságba ugrott kedden, miután tovább folytatódik a háború Irán, illetve az izraeli-amerikai koalíció között – írja a Reuters. A Hormuzi-szorosban, amelyen a világ olajkereskedelmének ötöde, és cseppfolyósítottföldáz-kereskedelmének egy jelentős része is zajlik, szinte teljesen leállt a hajóforgalom, miután Irán bejelentette, megtámadnak minden, a szoroson áthaladó hajót.

Az események hatására a tengeri szállítás benchmarknak tekintett rátája, a Közel-Keletről Kínába tartó olajkereskedelem napi költsége soha nem látott magasságba, 423 ezer dollár fölé ugrott, péntekhez képest megudplázódva.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) napi szállítási rátái 40 százalékkal emelkedtek hétfő óta arra a hírre, hogy Katar leállította a termelést. Az események az Atlanti-óceánon zajló LNG-kereskedelemre is hatással vannak, a szállítási költségek itt is hatalmasat ugrottak: péntekhez képest a triplájukra, hétfőhöz képest 43 százalékkal emelkedve.

„Március hátralevő részére alacsony a tartályhajók elérhetőségi mutatója, ugyanis a szállítócégek a februári időjárás miatti kieséseket igyekeznek ledolgozni. Nagyon jelentős lesz a verseny minden elérhető hajóért”

– fogalmazott Fraser Carson, a Wood Mackenzie energiaügyi tanácsadócég LNG-vel foglalkozó elemzője.

A szolgáltatók egyelőre felfüggesztették a hajózást a Hormuzi-szorosban, arra várva, hogy biztonságos legyen az áthaladás.

Megugrott a Brent olaj, illetve az LNG ára is a tőzsdéken. Szerdától már a magyar benzinkutakon is jelentős áremelés jöhet, a nagykereskedelmi árak a benzin esetében 5, a gázolaj esetében 9 forinttal emelkednek.

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Nem igazán győzte meg az elemzőket az a tény, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) enyhén felfelé módosította a tavalyi negyedik negyedéves GDP-növekedés ütemét. Sőt, épp ellenkezőleg, érkezett egy újabb kilátásrontás 2026-ra vonatkozóan. A közel-keleti háború pedig újabb lefelé mutató kockázatokat jelent.

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

A Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van már.

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

A tavalyi negyedik negyedévre vonatkozóan enyhén gyorsuló GDP-növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal a második becslésében. A 2025-ös, egész évi mutató ugyanakkor nem változott: a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal múlta felül az előző évit.

Hogyan hatott a forinterősödés az inflációra?

A GKI elemzése szerint a forint 2025-ben végbement erősödése mérsékelte a fogyasztóiár-indexet, ugyanakkor ez a hatás nem azonnali.

Hernádi Zsolt: Átvettünk akkor 35 ezer tonnányi kőolajat

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt.

Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Hétfőn még nem érződött az üzemanyagpiacon annak hatása, hogy az iráni háború miatt kilőttek a világpiaci olajárak. Ettől függetlenül biztosra vehető, hogy a következő napokban akár nagyobb mértékben is drágulhat idehaza a benzin és a gázolaj. Többek között erről is beszélt kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfő reggeli műsorában.

Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Nem pörög a síszezon úgy, mint korábban.

Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Rendkívüli folyamat elején lehetünk, ami az árakat illeti.

Kiderült, minek örülhetnek a vásárlók a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Megjelent a diszkontokra vonatkozó árfelmérés.

Pont a legrosszabbkor jött nekünk ez a nagy zuhanás

Elemzők szerint azért kellemetlen, hogy a külkereskedelmi mérleg többlete a korábbi több mint 750 millió euróról csaknem lenullázódott, mert az Irán elleni támadás és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a forint a magasabb olajárak miatt amúgy is gyengülne.

