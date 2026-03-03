Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

A közel-keleti tengeri olaj- és gázszállítás költsége rekordmagasságba ugrott kedden, miután tovább folytatódik a háború Irán, illetve az izraeli-amerikai koalíció között – írja a Reuters. A Hormuzi-szorosban, amelyen a világ olajkereskedelmének ötöde, és cseppfolyósítottföldáz-kereskedelmének egy jelentős része is zajlik, szinte teljesen leállt a hajóforgalom, miután Irán bejelentette, megtámadnak minden, a szoroson áthaladó hajót.

Az események hatására a tengeri szállítás benchmarknak tekintett rátája, a Közel-Keletről Kínába tartó olajkereskedelem napi költsége soha nem látott magasságba, 423 ezer dollár fölé ugrott, péntekhez képest megudplázódva.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) napi szállítási rátái 40 százalékkal emelkedtek hétfő óta arra a hírre, hogy Katar leállította a termelést. Az események az Atlanti-óceánon zajló LNG-kereskedelemre is hatással vannak, a szállítási költségek itt is hatalmasat ugrottak: péntekhez képest a triplájukra, hétfőhöz képest 43 százalékkal emelkedve.

„Március hátralevő részére alacsony a tartályhajók elérhetőségi mutatója, ugyanis a szállítócégek a februári időjárás miatti kieséseket igyekeznek ledolgozni. Nagyon jelentős lesz a verseny minden elérhető hajóért”

– fogalmazott Fraser Carson, a Wood Mackenzie energiaügyi tanácsadócég LNG-vel foglalkozó elemzője.

A szolgáltatók egyelőre felfüggesztették a hajózást a Hormuzi-szorosban, arra várva, hogy biztonságos legyen az áthaladás.

Megugrott a Brent olaj, illetve az LNG ára is a tőzsdéken. Szerdától már a magyar benzinkutakon is jelentős áremelés jöhet, a nagykereskedelmi árak a benzin esetében 5, a gázolaj esetében 9 forinttal emelkednek.

