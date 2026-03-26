2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Mark Zuckerberg Meta

Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

mfor.hu

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat.

Los Angeles egyik bíróságának esküdtszéke felelősnek mondta ki szerdán a Meta és Google technológiai vállalatokat a közösségi médiatermékeik által a fiatalokban kialakult „használati függőség” miatt. A nagy figyelem övezte tárgyalást lezáró ítélethozatal során az esküdtszék hárommillió dolláros (egymilliárd forint) jóvátételt állapított meg a felperes javára, amit további büntető kártérítés egészíthet ki. Az ügyben egy 20 éves, csak monogramjával – KJM – azonosított nő volt a felperes.

Az esküdtszék tagjai megalapozottnak találták a felperes állítását, miszerint az Instagram anyavállalata, a Meta, valamint a YouTube anyavállalata, a Google szándékosan és tudatosan tervezi a közösségi médiumokat olyan módon, hogy azzal függőséget alakítson ki elsősorban kiskorú felhasználókban, ami mentális és pszichés zavarokhoz vezet.

A pert indító fiatal nő beadványa szerint a közösségi média használata vezetett nála a többi között öngyilkossági gondolatokhoz. A Meta szóvivője közölte, hogy az ítélettel nem értenek egyet, és fellebbezést terveznek benyújtani ellene. A Los Angelesben zajló per nagy közérdeklődés mellett zajlott, és a tárgyalások egyikén Mark Zuckerberg, a Meta alapító elnöke is tanúskodott.

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat a jövőbeli hasonló perekben, amelyek a közösségi médiacégeket dollármilliárdos kártérítések kifizetésére kényszeríthetik, és hosszú távon termékeik átalakítására késztethetik. A mostani bírósági per az első olyan jogi eljárás volt, amikor egy esküdtszéknek kellett arról döntenie, hogy a közösségi média vállalatai jogi felelősséget viselnek-e a termékeiket használó fiataloknak okozott ártalmakért.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

444: a Matolcsy család konténerekben Dubajba szállíttatja a vagyontárgyait

Matolcsy György is az arab városban élhet.

Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével?

Holoda Attila így értékelte a bejelentett tervet.

Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi terveit a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében. Így már csak Magyarország terve van függőben, holott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február közepén még úgy nyilatkozott, hogy néhány napon belül várható döntés.

Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Átcsoportosítottak egy jelentős összeget.

Megjött a választások előtti utolsó felmérés: ilyen hangulatban mehetünk szavazni április 12-én

A GKI Gazdaságkutató Zrt. közölte az április 12-i választások előtti utolsó gazdasági hangulatindexét. A mutató értéke 0,4 százalékponttal csökkent márciusban februárhoz képest, ami leginkább az üzleti várakozások romlásával magyarázható. Bár a fogyasztói bizalom enyhén javult, a kormányzati osztogatások azért semmiképp sem indítottak el egy hurráoptimizmust a lakosság körében.

Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

GKI: Elsőre meglepőnek tűnhet az alapkamat helyben hagyása

A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas. 

Leminősíthetik Magyarországot a választások után

Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk április 12. után

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Magyarországon 257 fő kap 1,5 millió feletti nyugdíjat

Míg egyes nyugdíjasok alig tudnak megélni, addig vannak, akik milliós apanázst kapnak az államtól. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG