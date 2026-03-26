Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

Los Angeles egyik bíróságának esküdtszéke felelősnek mondta ki szerdán a Meta és Google technológiai vállalatokat a közösségi médiatermékeik által a fiatalokban kialakult „használati függőség” miatt. A nagy figyelem övezte tárgyalást lezáró ítélethozatal során az esküdtszék hárommillió dolláros (egymilliárd forint) jóvátételt állapított meg a felperes javára, amit további büntető kártérítés egészíthet ki. Az ügyben egy 20 éves, csak monogramjával – KJM – azonosított nő volt a felperes.

Az esküdtszék tagjai megalapozottnak találták a felperes állítását, miszerint az Instagram anyavállalata, a Meta, valamint a YouTube anyavállalata, a Google szándékosan és tudatosan tervezi a közösségi médiumokat olyan módon, hogy azzal függőséget alakítson ki elsősorban kiskorú felhasználókban, ami mentális és pszichés zavarokhoz vezet.

A pert indító fiatal nő beadványa szerint a közösségi média használata vezetett nála a többi között öngyilkossági gondolatokhoz. A Meta szóvivője közölte, hogy az ítélettel nem értenek egyet, és fellebbezést terveznek benyújtani ellene. A Los Angelesben zajló per nagy közérdeklődés mellett zajlott, és a tárgyalások egyikén Mark Zuckerberg, a Meta alapító elnöke is tanúskodott.

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat a jövőbeli hasonló perekben, amelyek a közösségi médiacégeket dollármilliárdos kártérítések kifizetésére kényszeríthetik, és hosszú távon termékeik átalakítására késztethetik. A mostani bírósági per az első olyan jogi eljárás volt, amikor egy esküdtszéknek kellett arról döntenie, hogy a közösségi média vállalatai jogi felelősséget viselnek-e a termékeiket használó fiataloknak okozott ártalmakért.

(MTI)