Kína hatalmas hitellel ráhajtott Dél-Amerikára is

A kínai kormány kész növelni a térségből származó importot, ösztönözni a kínai vállalatok befektetéseit, valamint bűnüldözési és biztonsági együttműködést is kínál – így például rendészeti képzések és felszerelések biztosítását a CELAC-tagállamok igényeinek megfelelően.

A kínai államfő beszédében emlékeztetett arra is, hogy a Kína és Latin-Amerika közötti kereskedelmi forgalom 2024-ben először haladta meg az 500 milliárd dollárt. Ez jelentős növekedés a 2023-as 450 milliárd dolláros értékhez képest, különösen annak fényében, hogy a kétoldalú kereskedelem értéke 2000-ben még mindössze 12 milliárd dollár volt.

Hszi a fórum nyitóülésén bejelentette, hogy Kína vízummentességet vezet be öt latin-amerikai és karibi ország állampolgárai számára, bár a kedvezményezett országok listáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette, hogy a könnyített beutazási lehetőségek köre a jövőben tovább bővülhet.

A kínai valutaalapú konstrukció a jüan nemzetköziesítését célzó törekvések része. A hitelkeret a Latin-Amerika és Kína közötti stratégiai és gazdasági kapcsolatok további mélyítését szolgálja. Hszi emlékeztetett: Peking már a CELAC-fórum 2015-ös első ülésén is 20 milliárd amerikai dollár értékű hitelt ajánlott fel infrastrukturális fejlesztések támogatására.

Kína 66 milliárd jüanos hitelkeretet nyújt Latin-Amerikának a térség fejlesztésének támogatására – jelentette be Hszi Csin-ping kínai államfő.

