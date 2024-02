Kína nem ad halálos fegyvereket Putyinnak?

Peking nem ad el halált okozó fegyvereket Oroszországnak az Ukrajna elleni háborújához - közölte a kínai külügyminisztérium vasárnapi közleménye szerint Vang Ji kínai külügyminiszter ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával. A két külügyminiszter a Münchenben rendezett biztonságpolitikai konferencia keretein kívül tartott kétoldalú megbeszélést szombaton. A pekingi közlemény szerint Vang közölte Kulebával, hogy Kína "nem használja ki a helyzetet a maga javára, és nem ad el halált okozó fegyvereket konfliktusövezeteknek vagy konfliktusban részt vevő feleknek".. "Bárhogy is változik a nemzetközi helyzet, Kína reméli, hogy a kétoldalú kapcsolatok Kína és Ukrajna között jól fejlődnek, és továbbra is a két nép javát szolgálják" - jelentette ki Vang. Ismételten köszönetet mondott Ukrajnának, amiért segített a kínai emberek biztonságos evakuálásában a harcok sújtotta területekről. "A kínaiak ezt soha nem felejtik el" - fűzte hozzá a külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy Kína ragaszkodik a háború politikai úton történő rendezéséhez, és a béketárgyalások előmozdításához. "Továbbra is konstruktív szerepet fogunk játszani a háború mielőbbi befejezésében és a béke helyreállításában. Még ha csak egy csepp remény is van a békére, Kína nem adja fel erőfeszítéseit" - hangoztatta Vang.