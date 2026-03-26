Irán Kína Oroszország

Kína még jobban ráfanyalodhat az orosz gázra

Hosszú ideje tervezik, de eddig Kína időhúzása miatt nem indult el a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építése, amely orosz gázt juttatna az ázsiai óriásgazdaságba. A nagyobb orosz gázfüggőség aggodalmait eloszlathatja az iráni háború.

Az iráni háború nyomán kialakuló energiasokk felélesztheti Kína érdeklődését egy régóta tervezett, de még nem létező orosz gázvezeték iránt – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Irán jelentős részben lezárta a Hormuzi-szorost, és ezzel szinte leállította az olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) kiáramlását a Perzsa-öbölből. Emiatt egyre több ország néz szembe az emelkedő olaj- és gázárak miatti energiasokkkal, de Pekingnek is fáj az olcsó iráni olaj elvesztése és a szoros lezárása, amelyen keresztül olajimportjának mintegy 40 százalékát és az LNG-importjának 30 százalékát kapta. 

Ez az új helyzet felélesztheti a Szibéria Ereje-2 gázprojektről szóló tárgyalásokat, és Peking valószínűleg újraértékeli a tengeri energiaszállítástól való függőségét is. A tervezett 2600 kilométer hosszú vezeték az észak-oroszországi Jamal-félszigetről Kelet-Mongólián keresztül szállítana gázt Kínába – írja a Szabad Európa. Ez az új „barátság” szimbóluma is lehet, miután leállt az Európába vezető, régi Barátság-kőolajvezeték.

A kínai vámstatisztika szerint Kína 2024-ben 25 százalékkal növelte az Oroszországból érkező vezetékes gáz importját, 8,03 milliárd dollárra. 2025-ben ez a szám 17,1 százalékkal, 9,41 milliárd dollárra emelkedett – számol be róla a TASZSZ.

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Fokozódtak az ukrán dróntámadások az orosz exportkikötők és olajvezetékek ellen. Az orosz olajat szállító tankerek közül sokat támadás ért vagy az ukránokkal rokonszenvező országok hatóságai foglaltak le.

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

Hetek óta nem látott fordulat jön pénteken a benzinkutakon

Csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára.

Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat.

444: a Matolcsy család konténerekben Dubajba szállíttatja a vagyontárgyait

Matolcsy György is az arab városban élhet.

Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével?

Holoda Attila így értékelte a bejelentett tervet.

Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi terveit a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében. Így már csak Magyarország terve van függőben, holott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február közepén még úgy nyilatkozott, hogy néhány napon belül várható döntés.

Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Átcsoportosítottak egy jelentős összeget.

Megjött a választások előtti utolsó felmérés: ilyen hangulatban mehetünk szavazni április 12-én

A GKI Gazdaságkutató Zrt. közölte az április 12-i választások előtti utolsó gazdasági hangulatindexét. A mutató értéke 0,4 százalékponttal csökkent márciusban februárhoz képest, ami leginkább az üzleti várakozások romlásával magyarázható. Bár a fogyasztói bizalom enyhén javult, a kormányzati osztogatások azért semmiképp sem indítottak el egy hurráoptimizmust a lakosság körében.

Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

