Kína súlyos lépésre készülhet olajügyben, az egész világ meg fogja érezni

Szerdán 72 százalékos emelkedéssel 225 dollárra ugrott egy hordó repülőgép-üzemanyag ára a szingapúri kereskedésben. Február 27-e, azaz az Irán elleni izraeli-amerikai katonai akció kezdete óta az ár 140 százalékot emelkedett.

Mivel a kerozint speciális tartályokban kell tárolni, jellemzően keveset tartanak belőle készleten, így ez az üzemanyagfajta a leginkább kitett az ellátási láncokban fellépő zavaroknak.

A Reuters szerzője szerint a piac szereplői a következő hetekre súlyos ellátási nehézségekre számítanak. Ennek ellenére úgy véli, az áremelkedés túlzó, még ha a legrosszabb forgatókönyvet, a Hormuzi-szoros hosszabb időre történt teljes lezárását vesszük is alapul.

Tény viszont, hogy az ázsiai olajfinomítókban már érzékelhetők a válság jelei, egyes üzemek csökkentették a termelést, máshol karbantartási folyamatokat hoztak előbbre. Az indiai Mangalore oaljcég felfüggesztette az üzemanyagok exportját két, az ügyre rálátó forrás szerint, és más indiai cégek is követhetik a példát.

A kínai vezetés arra szólította fel az olajcégeket, hogy függesszék fel a finomított üzemanyag exportját, és még a már útnak indított szállítmányokat is állítsák le. Ha ez valóban megtörétnik, az további stresszt helyezhet a regionális piacokra, mivel Kína a térség azon kevés országa közé tartozik, ahol jelentős nyersolajtartalékok, illetve szabad finomítói kapacitások állnak rendelkezésre.