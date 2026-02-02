11p
Makró AI - Mesterséges intelligencia Államadósság, állampapír Forint Infláció Nagy Márton Pogátsa Zoltán

Kinek a győzelmének örülne a forint áprilisban?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Talán meglepő módon kétéves csúcsra erősödött a forint a Magyar Nemzeti Bank idei első kamatdöntő ülését követően az euróval szemben. A hazai fizetőeszköz szárnyalása folytatódik, a hosszabb távú kilátásokat illetően pedig meghatározó lehet az április 12-i választás végeredménye. A Klasszis Befektetői Klub elemzői kerekasztal-beszélgetésén nem volt egyet értés azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a forinttal akkor, ha a Fidesz, vagy ha a Tisza nyer.

Mióta a Magyar Nemzeti Bank új vezetése az élen Varga Mihály jegybankelnökkel tavaly márciusban átvette az irányítást a monetáris politika felett, úgy tűnik, hogy megváltozott a hazai gazdaságpolitika forinttal kapcsolatos álláspontja is. A korábbi évek leértékelő politikája után 2025 folyamán a hazai fizetőeszköz az euróval szemben 6 százalék feletti, a dollár ellenében pedig több mint 16 százalékos erősödést mutatott.

A Klasszis Befektetői Klub makrogazdasági kerekasztalának résztvevői
A Klasszis Befektetői Klub makrogazdasági kerekasztalának résztvevői
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Az idei első Klasszis Befektetői Klub makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésének alaphangját is a Magyar Nemzeti Bank és a forint adta meg. A hazai fizetőeszköz ugyanis az MNB keddi kamatdöntő ülését és Varga Mihály tájékoztatóját követően kétéves csúcsra erősödött, amikor az euró árfolyama a 380 forintos szint alá is benézett.

Az erős forintnak is van árnyoldala

„Az erős forint mögötti tényezők közül nem szabad kihagyni a számításból a dollár gyengülését, ami az összes fejlődő ország devizájára kedvező hatással volt. Természetesen ki kell emelni a magas magyarországi reálkamatot, amit a Magyar Nemzeti Bank több mint egy éve 6,5 százalékon álló irányadó rátája biztosít. Ez a hosszú állampapírok reálhozamát meglehetősen attraktívvá teszi a befektetők számára” – sorolta a legfontosabb tényezőket Ifkovics Ábrahám, a HOLD Alapkezelő elemzője.

Pogátsa Zoltán ezt annyival egészítette ki, hogy szerinte egyértelműen egy politikai döntés előzte meg a forint elmúlt egy évben látott erősödését. Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően, amikor történelmi mélypontra süllyedt a hazai fizetőeszköz, és az euró árfolyama elérte a 430-as szintet, egy kibontakozó valutaválság miatt került Magyarország a nemzetközi gazdasági sajtó címlapjára, ami nagyon rosszul festett.

„A Varga Mihály-féle jegybank az áprilisi választásokig mindenképp a 400 forintos szint alatt szeretné tartani az euró árfolyamát. Ez elsőre jó hírnek tűnik, valójában mégsem az. Hiszen az a magas kamat, amivel az MNB biztosítani tudja a stabil, relatíve erős devizát, a másik oldalon a hitelezésben jelenik meg negatívumként” – tette hozzá a Soproni Egyetem docense.

Ezt emelte ki Pál Roland, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő portfóliómenedzsere is az erős forint árnyoldalaként.

„Rengeteg az államilag támogatott, kedvező kamatozású hitel, ami miatt nem működik a jegybank monetáris transzmissziója, vagyis az MNB nem tud érdemben belenyúlni a reálgazdaság folyamataiba” – fogalmazott.

A támogatott hitelek (az Otthon Start, a Széchenyi Kártya Program vagy a Demján Sándor Program) kamatai és a piaci kamatok közötti különbséget az államnak a költségvetés forrásaiból kell kipótolnia, ami évente 1000 milliárd forintos nagyságrendű tételeket jelent. „Nincsenek piacgazdasági körülmények, ilyen kamatszint mellett nem lehet gazdaságot csinálni. Ezért Nagy Márton kamatcsökkentéssel kapcsolatos siettetése is érthető” – tette hozzá Pogátsa Zoltán.

Persze az alapkamat vágása a másik oldalon a forint gyengülésével és az inflációs kockázatok növekedésével járhat. A gyengülő deviza hatása ugyanis sokkal gyorsabban jelentkezik az importárak növekedésében, mint ahogy az erősödő forint képes mérsékelni a beszerzési, és hosszabb távon a fogyasztói árakat.

Visszatérve a kialakult kettős, vagy többes kamatrendszerhez: bár a költségvetés központi bevételei és kiadásai az elsődleges egyenleg szintjén egyensúlyban vannak, a kamatkiadásokra a GDP 4-5 százalékát kell elköltenie az államnak. Ez az érték tavaly Romániában 3 százalék volt. „Alacsonyabb kamatkiadásokkal évente 1500-1800 milliárd forintot lehetne megtakarítani” – tette hozzá Ifkovics Ábrahám.

Ifkovics Ábrahám szerint 1500-1800 milliárd forintot lehetne megspórolni alacsonyabb kamatkiadásokkal
Ifkovics Ábrahám szerint 1500-1800 milliárd forintot lehetne megspórolni alacsonyabb kamatkiadásokkal
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Bár a magyar államadósság GDP-arányosan 75 százalék körüli mértéke eltörpül több fejlett ország adósságállománya mellett (az Egyesült Államoké és Franciaországé is GDP-arányosan 100 százalék, Japáné pedig 200 százalék feletti), a hozzánk hasonló fejlettségű országokban 50-60 százalék körül alakul a deficit.

„Nem az államadósság abszolút szintje a meghatározó, hanem az, hogy a költségvetés kiadásait mire fordítja az állam. Ha a kibocsátott adósságot nem lehet értelmes dolgokra elkölteni, akkor inkább takarítsuk meg” – fogalmazott Pál Roland.

Mi lesz a forinttal, ha a Fidesz, vagy ha a Tisza győz?

Az április 12-i választások és a forint kapcsolatának megítélésében már nem volt egyet értés a kerekasztal résztvevői között. Pál Roland úgy látja, hogy a piac most egy bináris eseményként tekint a voksolásra.

„Ha kormányváltás lesz, és a befektetők által egy piac- és nyugatbarátabbnak tartott erő kerülne hatalomba, akkor egy napon belül akár 5-6 százalékos forinterősödést is láthatnánk, a 360-as euró sem kizárt. Az más kérdés, hogy tartósan jó lenne-e egy ennyire erős árfolyam a gazdaságnak. Ha marad a jelenlegi kormányzópárt, akkor forintgyengülésre számít a piac a választások másnapján.”

Pál Roland analógiaként a 2023-as lengyelországi parlamenti választást hozta fel, ahol a Donald Tusk vezette, az Európai Unióhoz közelebb álló politikai erő győzelme a zloty további erősödését jelentette.  

Pál Roland úgy véli, hogy a piac most egy bináris eseményként tekint a választásokra a forinttal kapcsolatban
Pál Roland úgy véli, hogy a piac most egy bináris eseményként tekint a választásokra a forinttal kapcsolatban
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Pogátsa Zoltán szerint ugyanakkor bármi is lesz az eredmény április 12-én, a forint gyengülésnek indulhat. A közgazdász szerint könnyen elképzelhető, hogy politikai blokkolódás veszi kezdetét a választások másnapján.

„Ha a Tisza nyer, akkor Orbán Viktor küldheti utcára a támogatóit, ha pedig a Fidesz, akkor a Tisza képviselői nem ülhetnek be a parlamentbe. Még sosem volt olyan a rendszerváltozás óta, hogy az egyik oldal nem ismerte el a másik választási győzelmét. Ez a helyzet egy politikai válságot is előidézhetne, hosszú időre az üzleti sajtó címoldalára helyezve Magyarországot. De remélem, nem lesz igazam” – fogalmazott a közgazdász.

Lázas betegre a vizes lepedőt

A forintot követően az inflációra terelődött a szó. Ifkovics Ábrahám szerint kétségtelen, hogy a 2022 végén csúcsra emelkedő (22,5 százalékot elérő), Európa-bajnok inflációt sikerült megrendszabályozni, a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja közelébe mérsékelni (tavaly az éves áltagos fogyasztóiár-index 4,4 százalék volt, idén 3,5 százalék körüli érték várható – a szerk.). „A probléma ugyanakkor az, hogy az infláció üteme csökkent, de az árak nem mentek lejjebb, miközben gazdasági növekedés sem volt” – tette hozzá a HOLD Alapkezelő elemzője.

„A hétköznapi embereknél az árszínvonal a fontos” – vette át a szót Pogátsa Zoltán. „A Fidesz a koronavírus-járvány előtti években két dolognak köszönhette a választási győzelmeket. Egyfelől az életszínvonal növekedésének, másfelől pedig Gyurcsány Ferencnek. Hiába nem szereti valaki Orbán Viktort, azt el kell ismerni, hogy Magyarországon ma egymillióval többen dolgoznak 2010-hez képest, és a reálbérek is 7-8 százalékkal emelkedtek évről-évre. Ez az utóbbi 4-5 évben már nincs így”.

A 2022-es rekordinfláció árnyéka nagyon hosszú, hiába emelkednek a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint már több mint két éve ismét a reálkeresetek. „A lakosság inflációs várakozása továbbra is 8-10 százalékos (ezt Varga Mihály jegybankelnök is kiemelte, a kamatcsökkentések egyik fő akadályaként – a szerk.), idő kell az embereknek, amíg hozzászoknak a visszafogottabb áremelkedési ütemhez” – magyarázta Pál Roland.

Pogátsa Zoltán szerint még mindig nem értettük meg a 2022-es rekordinfláció igazi okait
Pogátsa Zoltán szerint még mindig nem értettük meg a 2022-es rekordinfláció igazi okait
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Pogátsa Zoltán szerint nem is biztos, hogy a lakosság érzékeli rosszul az inflációt. Az is lehet, hogy a KSH számai torzítanak. „A hivatalos árkosár, amit nagyon ritkán súlyoznak át, és a lakossági árkosár összetétele markánsan eltérhetnek egymástól” – tette hozzá a közgazdász, példaként az élelmiszerekre és a lakhatásra fordított kiadásokat felhozva.

Majd úgy folytatta a Soproni Egyetem docense, hogy nem is biztos, hogy megértettük az orosz-ukrán háborút követő rekordmagas magyar infláció igazi okait. Ezzel a meglátással Pál Roland is egyet értett. „Azzal, hogy ársapkákat teszünk az élelmiszerekre, továbbra sem végezzük el ezt a munkát, a betegség okaira nem jövünk rá, csak a lázat csillapítjuk” – mondta Pogátsa Zoltán.

Kínai gazdaság csoda: folytatódik vagy kipukkan?

A globális kilátásokat illetően Ifkovics Ábrahám tűnt a legoptimistábbnak. „A világgazdaság rendben van, az Egyesült Államok GDP-je 2-2,4 százalék között bővülhet idén, az eurózónáé pedig 1 százalék körül, ha véget ér Németországban az ipari recesszió. A Kínától korábban megszokott, 5 százalék fölötti növekedés viszont egyre fenntarthatatlanabb, idén 4,5-4,8 százalék közötti bővülést várok. A valós potenciál pedig 2-3 százalék körül lehet hosszabb, 5-15 éves távon” – fogalmazott.

Pál Roland szerint is vannak figyelmeztető jelek a kínai gazdasággal kapcsolatban. A Klasszis Befektetői Klub nyitóelőadásában Szalay-Berzeviczy Attila ezt elsősorban az egyre inkább elöregedő társadalomra vezette vissza.

Szalay-Berzeviczy Attila szerint Kinában nagyobb probléma a demográfia, mint Európában
Szalay-Berzeviczy Attila szerint Kinában nagyobb probléma a demográfia, mint Európában
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

„Kína nagy ellensége a demográfia, még jobban, mint Európában. Az aktív korú népesség száma drámaian csökken, ami visszahat a termelékenységre. Ha nem sikerül az export intenzitását fenntartani, nagy kérdés, hogy mi lesz a kínai gazdasággal” – jelentette ki az egyetemi szakközgazdász.

Szalay-Berzeviczy szavaira a makrogazdasági kerekasztal résztvevői is reflektáltak. Pál Roland szerint nem véletlen, hogy irgalmatlan összegeket költenek Kínában a mesterséges intelligenciára és a technológiával kapcsolatos energia-infrastruktúrára. „A termelékenységi boom tudná kiegyensúlyozni a demográfiai trendeket” – mondta a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő portfóliómenedzsere. Szerinte az Egyesült Államokban már jól látszik az AI pozitív hozzájárulása a termelékenységnövekedésben, különösen a szolgáltató szektorban.

Pogátsa Zoltán szerint ugyanakkor a legnagyobb tévedés a gyengébb gazdasági növekedés okait arra visszavezetni, hogy kevés gyerek születik. A közgazdász úgy véli, hogy a demográfiai krízisre való hivatkozás nem veszi figyelembe a termelékenység exponenciális növekedését.

Kínában ráadásul nagyon alacsony a nyugdíjkorhatár: a nőknél 60 év alatt húzódik, a férfiaknál pedig tavaly év elején kezdték el fokozatosan 63 évre emelni. Európában ennél magasabb nyugdíjkorhatárokat láthatunk. Németországban például 2031-ig fokozatosan emelik 67 évre azok számára, akik 1964-ben vagy később születtek.

Mindenesetre jól látszik a szocialista alapokon nyugvó Európában, hogy a nyugdíjkorhatár növelése milyen társadalmi ellenállásba ütközik. Elég csak Franciaországra gondolni, ahol 2023-ban a kormány tervezett reformja a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emeléséről több százezres, hetekig tartó utcai tüntetésekbe és általános sztrájkokba torkollott.

Németország most jól járhat a korábbi spórolással

Az európai gazdaságok kilátásaival kapcsolatban sem volt egyetértés a szakértők között. Pogátsa Zoltán szerint egyáltán nem igaz, hogy rendben lenne Európa gazdasága, amely szerinte strukturális válságban van. Talán Lengyelország a kivétel, de Németországra hatványozottan igaz ez a megállapítás.

„A válság nem a zöld átmenet miatt következett be. Ezt akkor is meg kellett csinálnia Németországnak, ha a versenytársai elmulasztották megtenni. A német gazdaság a zöld átállástól függetlenül került bajba, Kína egyszerűen leversenyezte őket a hagyományosan erős iparágaiban. Most pedig a kínaiak nem visszaélnek ezzel a versenyelőnnyel, hanem okosan kihasználják” – mondta a közgazdász.

Pál Roland a beszélgetés végén optimistább hangot ütött meg Európával kapcsolatban. Szerinte a hagyományosan szigorú német fiskális politika eredménye, hogy például az Egyesült Államokkal szemben sokkal kedvezőbb feltételek mellett, 100-150 bázisponttal alacsonyabb kamatszinten tudtak a németek eladósodni.

„A piaccal már nem lehet azt elhitetni, hogy az egyes országok majd kinövik az egyre növekvő adósságállományukat. Nem tudják anélkül növelni a kiadásaikat és az adósságot, hogy a piac ne büntetné meg őket (a hosszú hozamok emelkedésével, a növekvő adósságszolgálattal – a szerk.). Németország viszont kifejezetten jó pozícióban van most a következő évek fiskális élénkítése szempontjából”. Ez utóbbi egy olyan faktor, ami a német és az euróövezeti gazdaság mellett Magyarország kilátásait is határozottan javítani tudná.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

24 milliárd dollárnyi aranyat halmozott fel egy kriptócég

24 milliárd dollárnyi aranyat halmozott fel egy kriptócég

Egy svájci atombunkerben. És még nem végeztek.

Csúcson az olajár, és ha a termelőkön múlik, egy darabig még biztos ott is marad

Csúcson az olajár, és ha a termelőkön múlik, egy darabig még biztos ott is marad

Nem növelik a termelést márciusban sem.

Hétfőn jön a rezsicsökkentés 2.0

Hétfőn jön a rezsicsökkentés 2.0

De csak azoknak, akik pályáznak. Százmilliárd forintot oszt ki a kormány.

Egy világsiker titka és veszélyei – forró viszály a jégen

Vírusként terjed. Még be sem mutatták Magyarországon, már megalakultak a magyar rajongói klubok a Facebookon, de élő klubest is készülődik az A38 hajón. A főszereplő fiatal színészek három hónapja még pincérként dolgoztak. A Heated Rivalry streaming széria november 28-i bemutatója után alig másfél hónappal a Golden Globe-on öt méterre ültek George Clooney-tól és Julia Roberts-től. Testőrök védik őket. Világmárkákban vonulnak fel a divatparádén, méregdrága órákat és ékszereket viselnek. Mi a titka ennek az elképesztő sikernek és hogyan lehet ép ésszel elviselni?

Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

Fontos adatokat közölnek a jövő héten.

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Magyarország márciusban újraindítja a hazai teherautó-gyártást.

Rájár a rúd a bankokra

Rájár a rúd a bankokra

Hiába hárították át az ügyfeleikre a kormány által megemelt tranzakciós illetéket, tavaly csökkent a profitjuk.

A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

Az öbölmenti régióba összevont amerikai csapatok miatt egyre több szakértő véli úgy, hogy Irán ellen komoly katonai csapásokat hajthat végre a következő hetekben az Egyesült Államok. A konfliktust már elkezdték árazni az olajpiacon, a Brent ára a héten 70 dollárig szökött fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a geopolitikai feszültségek az üzemanyagárakban is jelentkeznek, és további áremelés jöhet.

Fordulat az ingatlanpiacon: csökkent az építési telkek átlagára

Fordulat az ingatlanpiacon: csökkent az építési telkek átlagára

A telekpiacon az elmúlt évben ellentétes folyamatok voltak megfigyelhetők: miközben a kereslet jelentős mértékben élénkült az átlagos négyzetméterár és az abszolút ár is csökkent egy év alatt.

Bod Péter Ákos: Trump a bankok ellen fordul

Bod Péter Ákos: Trump a bankok ellen fordul

Példátlan konfliktus borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban, amely messze túlmutat azon, mekkora lesz a végén az amerikai alapkamat. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása a Privátbankár.hu oldalon.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168