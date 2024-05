Kínosan ügyel a kormány arra, hogy a májusi infláció is rendben legyen

A pénteken megjelent inflációs adat alapján 14 hónap után megfordult a trend: ismét növekedésnek indultak a hazai fogyasztói árak. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. A maginfláció még mindig magasabb annál (4,1 százalékkal), igaz, egy hónappal ezelőttihöz képest valamelyest mérséklődött az ütem (akkor 4,4 százalék volt). Az élelmiszerek ára kereken 1 százalékkal nőtt, a szolgáltatások 9,5, a gyógyszer, gyógyáruk ára 7,3 százalékkal drágult, a járműüzemanyagok ára pedig 6,6 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a háztartási energia 4,5, ezen belül a vezetékes gáz 9,2, az elektromos energia 2,9 százalékkal olcsóbb lett.

Katona Tamás a KSH volt elnöke politikai szándékot sejt

„Nyilvánvalóan arra kínosan ügyel a kormány, hogy még az áprilisi, majd pedig a soron következő, a májusi infláció is rendben legyen – nem véletlenül léptek az üzemanyagárak területén ” - mondta Katona Tamás a HírKlikknek.

A maginfláció alakulásával kapcsolatban a szakember felhívta a figyelmet arra, hogy az árindexhez viszonyítva, a maginfláció még mindig magasabb, és erre szoktuk mondani, hogy felfelé mutató a kockázat, azaz nőni fog az infláció. Hozzá tete, hogy annyi talán a különbség, hogy most már a bázishatás is kezd kiesni. Mindenesetre az várható, hogy a következő hónapokban megindul az infláció – szögezte le, megjegyezve: „én korábban ezt csak májusra tettem, de már áprilisban egytizeddel emelkedett, s ez folytatódik majd a következő hónapban is”. Mindez annak ellenére történt, hogy a kormány lépett, „nekiesett” az üzemanyagárnak, de ezt nem lehet ilyen módon fenntartani, mert megint úgy járunk, mint az előző árspakával – figyelmeztetett. Szerinte az infláció ismételt gyorsulása nem lesz vészes, tizedszázalékokra fog rúgni, de ezzel – ami most látszik – az év végére a december per december mutató 4,5-5 százalékos lehet.

Milyen lesz a megszorítás?

Mindenesetre június 9.-e után kevésbé lesz fájdalmas a kormány számára a magas infláció – szögezte le a szakember a Hírklikknek.

Sokkal fontosabb kérdés azonban szerinte az, hogy milyen megszorítás lesz június 9.-e után.

Mindenesetre a Standard & Poor’s múlt heti jelentéséből kiderült: a kormány arról biztosította a hitelminősítőt, hogy a választás után kiigazítások lesznek. Nyilvánvalóan újabb beruházásokat fognak elhalasztani, illetve nem indítanak újakat, de persze a „szent teheneket” – mint a kínai beruházások – nem bántják – vélekedett Katona. A megszorítás, a kiigazítás azonban elengedhetetlenné vált, hiszen olyan magas az államháztartási hiány, hogy ha nem változtatnak azon, akkor a forint el fog szállni. A befektetők és a pénzpiacok ugyanis választás előtt megértőek, de utána elvárják, hogy lépjen a kormány, és ez be is fog következni.

A Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke még egy problémát lát, amit nem is nevez kicsinek, nevezetesen azt, hogy a gazdaság nem indult meg, amit a minap megjelent ipari adat is mutat , de a többi ágazat sem teljesített fényesen, beleértve az építőipart. Sőt, hiába örült Nagy Márton annak, hogy nőtt a kiskereskedelmi forgalom, csak éppen elfeledkezik egy lényeges dologról, arról, hogy az idén a vásárlásokat mindig megdobó márciusban volt húsvét, míg tavaly áprilisban, ez pedig majd az áprilisi kiskereskedelmi adatban vissza fog ütni – prognosztizálta Katona Tamás.