Kiosztott 75 milliárd forintot az Orbán-kormány

Dübörög a Demján Sándor 1+1 Program.

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, akik összesen 104,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra váltak jogosulttá. A program tempója folyamatosan gyorsul, a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, így a pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait. A program a hosszú távú növekedés támogatása mellett azonnali gazdaságélénkítő hatással is bír. A kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A legdrágább lokáció a Balaton keleti medencéje.

Bod Péter Ákos: Jobban örülnék 50 matematikusnak Pesten, mint 400 szerelőnek Makón

Lapunk állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár az augusztus 13-ai élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 81. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kiderült, hogyan változik a benzin ára

Várhatóan ezek lesznek az árak.

A magyar GDP-növekedés hátulról a második az Európai Unióban

Sereghajtó az EU-ban a magyar GDP-növekedés, csak egy ország áll mögöttünk.

Bezuhantak az exportrendelések, és ezzel a magyar ipar is

Havi alapon az idei legnagyobb mértékben esett vissza a magyar ipar teljesítménye júniusban. A főként az exportra termelő ágazatoknak nem jó hír, hogy a német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat.

Az Otthon Start mellékszála beindíthatja a nagy lakásprojekteket

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány azokat a legalább 250 lakásos ingatlanfejlesztéseket, melyeknél a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start program követelményeinek. Több lakás épülhet ettől? A végleges részletszabályok egyelőre nem ismertek, de a döntés mindenképpen élénkítheti az újlakás-piacot, noha az igazi hatása majd csak évek múlva érződik – olvasható az OTP Ingatlanpont friss elemzésében.

Csak a jövő néz ki jól a magyar építőiparban

Az egy évvel ezelőttihez képest valamelyest nőtt az építőipari termelés, de az előző hónaphoz képest csökkent – a megkötött új szerződések volumene viszont nagyot emelkedett.  Az építőipar termelői árai emelkednek.

Szabadesés: az ipari termelés valóban zuhant júniusban

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál.

Nem számít az adótitok: olyan levelet küldhet a NAV, amilyet eddig még soha

A friss Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet, amely szerint mostantól az adótitok felhasználására alapos ok, hogy ki kell küldeni a kormány propagandalevelét.

Pintér Sándor lánya 300 milliós vagyon érkezésekor lett vezérigazgató a lovasberényi kormányüdülőt megszerző cégben

A vagyon a Civil Zrt.-től érkezett, amit később megvett Nyerges Zsolt.

