Kirakják a luxusvillából a Quaestor-vezért és családját?

A korábbi Quaestor-vezér családjának még 720 ezer forint perköltséget is ki kell fizetnie a nem jogerős döntés értelmében.

Az ítélet azt is kimondta, a 2022 nyarán felmondott szerződésben a 30 napos felmondási határidővel adott kiköltözési időszak elegendő volt, ezért a bíróság szerint annak az évnek az augusztusától Tarsolyék jogcím nélkül használták a villát.

A lap megjegyzik, Tarsolyék elodázhatják a villa elhagyására kapott 15 napos határidőt, ha megtámadják a friss ítéletet és futnak még egy kört a bíróságon, amit a HVG információ szerint meg is tesznek.

Eddig szívességi használatra kötött szerződéssel lakhatott abban budai luxusvillában Tarsoly Csaba és családja, melyet a Quaestor-ügyben bűnügyi zár alá vettek, ám az ingatlan új tulajdonosa pert indított, hogy megszabaduljon tőlük. A HVG azt írja , ennek a pernek az elsőfokú ítélete szerint a villa új tulajdonosa, az Akadémia Invest Kft. jogosan mondta fel a szívességi használati szerződést és akár karhatalommal is kiköltöztetheti Tarsoly családtagjait.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!