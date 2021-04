Kire hallgat Orbán Viktor? A ''sipítozó'' szülőkre biztos nem

Szerkesztőségünk két tagja pro és kontra fejti ki véleményét a szerdán bejelentett iskolai nyitással kapcsolatban. Szülőként mindketten érintettek, gyermekeik közül -, ha addig nem lesz újabb változás - hétfőtől lesz aki visszatér az iskolapadba, míg olyan is akad, aki otthon próbálja elsajátítani a tananyagot.

Sok igazság van kollégám jegyzetében, így én is azt gondolom, hogy a kormány elsősorban közvélemény-kutatásokra alapozva hoz döntéseket a járvánnyal kapcsolatban, vagyis hajlik, mint a nád, ahogy a többségi vélemény szele fúj, átgondolt és előre precízen bemutatott - ad absurdum: megvitatott - stratégia helyett szélkakasként fordul arra, amerre a többség akaratát érzékeli-méri (erre majd még visszatérünk). Ám, abban már nem értünk egyet, hogy pontosan milyen (köz)véleményre figyel oda Orbán Viktor.

Kollégám szerint csak a "sipítozó" szülők hangját halotta meg a kormányfő, ám ez nem így van. Most hagyjuk is a jelző pejoratív, sértő jellegét (mintha azok a szülők felelőtlenül csak panaszkodnának, mintha semmi se lenne jó nekik, és ne lenne valós alapja aggodalmuknak), koncentráljunk inkább a döntésre, és hogy ez valójában mennyire teljesíti az aggódó szülők óhaját (nem mintha ez kívánságműsor lenne, persze, de azért választópolgárok vagyunk mi is).

Ezek a szülők ugyanis nem azt tartják legfontosabb különbségnek, hogy gyerekük felsős, gimnazista vagy ovis, esetleg alsós, hanem azt, hogy az oltások csak a 2. fázis beadása után nagyjából egy héttel teszik védetté az oltottakat, így a tanárokat és a szülőket is.

A tanárok soron kívüli oltása április elsején kezdődött, és a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerdai levele szerint a köznevelésben dolgozók négyötöde kapta meg eddig az első oltást, a másodikra pedig még nemigen kerülhetett sor, hiszen a Pfizer vakcináinak beadása között 21 napnak kell eltelnie.