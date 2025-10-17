Kis izomláza van, de szebbik arcát mutatja a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a ma reggeli kereskedésben, a csütörtök esti jegyzéshez képest.

Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál. A dollár jegyzése 333,80 forintról 332,91 forintra csökkent, a svájci franké pedig 419,60 forintról 421,25 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1711 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1666 dollárról.

A forint az elmúlt héten Nagy Márton szavainak hatására gyengült, de az év egészében jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben.