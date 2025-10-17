Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Forint Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Kis izomláza van, de szebbik arcát mutatja a forint

mfor.hu

A múlt heti gyengülését igyekszik maga mögött hagyni a hazai fizetőeszköz.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a ma reggeli kereskedésben, a csütörtök esti jegyzéshez képest. 

Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál. A dollár jegyzése 333,80 forintról 332,91 forintra csökkent, a svájci franké pedig 419,60 forintról 421,25 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1711 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1666 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A forint az elmúlt héten Nagy Márton szavainak hatására gyengült, de az év egészében jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben.

