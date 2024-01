Kis összegekkel is jelentős megtakarítást érhetünk el hosszú évek alatt - Klasszis podcast

Sok opció van, de valamelyikre rá kell indulni Horváth Zsófia, az MBH Bank öngondoskodási szakértője szerint. Klasszis podcastunkban a nyugdíj és az egészségirányú megtakarításokról is beszélgettünk a pénzintézet szakértőjével, ahogy a piaci kitörés lehetőségeiről is. Egészségügyi bajok kezeléséről, gyerekvállalási megfontolási célokról is faggattuk a szakembert.