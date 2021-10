Kisfaludy-akta: telibe lőtték a közpénzt, félmilliárd landolt a vadászati világkiállítás vidéki házigazdájánál

Az Orbán-kormány által tízmilliárdokkal megfinanszírozott Egy a természettel elnevezésű vadászati kiállítás egyik vidéki helyszíne a vásárosnaményi Hunor vadászati kiállítás.

A vadászati kiállításon nemcsak egy életreszóló élményben lehet része az idelátogatónak, de a benne kiállított állatokról az ismerete is bővül, sőt még az is előfordulhat, hogy olyan állattal találkozik, amelyről még nem is tudta, hogy létezik

- olvasható a Hunor-kiállítás oldalán.

A vadászati kiállítás pontos helyszíne: Vásárosnamény, Szabadság tér 25., ezen a címen található a Hunor hotel is. A szállodát a Harmónia Trade Kft. üzemelteti. A cég tulajdonosa pedig Kiss Zoltánné.

Örömmel és köszönettel fogadtam, hogy a vásárosnaményi vadászati kiállítás bekerült a megyei értéktárba, hiszen ez a munkásságom és a gyűjtőmunkám tiszteletét jelenti

- fogalmazott Kiss Zoltán a szon.hu februári cikkében. A portál egy másik cikkéből pedig az derült ki, hogy a Hunor hotelt is üzemeltető Harmónia Trade Kft. felújított gazdasági épületében kapott helyet az Egy a természettel elnevezésű vadászati kiállítás. A cég azonban nem csak a kormányzat által kiemelten fontos nemzeti ügyként kezelt kiállításnak örülhet idén, hanem annak is, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által koordinált Kisfaludy-pályázaton is eredményesen szerepelt 2021-ben.

Egy nem kitömött, hanem élő szarvas Fotó: Pixabay Egy nem kitömött, hanem élő szarvas Fotó: Pixabay

Az idei Kisfaludy-nyertesek listáján ugyanis felbukkan a Harmónia Trade Kft. neve is, a cég 494,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott szálláshely-fejlesztésre. Ez már nem pályázati pénz, mert pályázatokkal már nem bíbelődik az MTÜ, hanem úgynevezett egyedi döntés alapján kiosztott támogatás. A cég amúgy masszívan veszteséges, tavaly 214 millió forintos forgalom mellett mintegy 7 millió forint veszteséget termelt.

Hotelünk egészén végigvonul a vadászat és a természet szeretetének szellemisége

- vall magáról a hotel.

A Hunor szálloda címe (Szabadság tér 25.) a székhelye a KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek is, amely viszont már prímán dübörög: tavaly 7 milliárd forint árbevétel mellett 207 millió forint nyereség jött össze, de a korábbi években is 150-200 millió forintos nyereség volt a jellemző a cégre.

12 nagykereskedelmi egységünkkel hozzuk minél közelebb Önhöz a sokszínű termékválasztékot, amely rendkívül kedvező árral párosul. 8 kiskereskedelmi egységünk teszi könnyebbé Önnek a mindennapok bevásárlásait

- mutatja be magát a Kiss Zoltán által tulajdonolt KISS B. Ker. Kft.

A kereskedő-vállalkozóról 2013-ban úgy írt a hvg.hu, mint Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkárának barátja, akinek családja kilenc trafiknyitási jogot nyert a környéken. Tehát összességében a családnál lehet bevásárolni, cigit venni, megszállni a hotelben és megtekinteni a vadászati kiállítást is Vásárosnaményben, mindehhez pedig rendszeres állami pályázati sikerek társulnak.

A kormány szerint nincs ezzel semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dőlt el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást a Kisfaludy-pályázatokon. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá.

Mindenesetre a Vadászati és Természeti Világkiállítás vásárosnaményi programsorozatának szeptember 25-i megnyitóján beszédet mondott Tilki Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, miközben Kiss Zoltán volt a házigazda.

Kapcsolódó cikk Titok, hogy ki tatarozza Mészáros Lőrinc vidéki szállodáit közpénz-milliárdokból Több évtizedes építőipari tapasztalattal rendelkező cégek dolgoznak Mészáros Lőrinc vidéki szállodáinak kicsinosításán, de a Hunguest Hotels a konkrét neveket nem hozza nyilvánosságra, pedig a vissza nem térítendő állami milliárdokat is felhasználva dübörög a renoválás.

Lapunk ugyanakkor már megírta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ által a Kisfaludy-program részeként meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat legnagyobb nyertese az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. volt tavaly tavasszal: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatnak fel.