Kiskapun keresztül csurgatna még egy kis pénzt az Unió Magyarországnak

Új kompromisszum lehetősége körvonalazódik a Magyarországnak járó uniós pénzek, illetve Ukrajna 50 milliárd eurós támogatása ügyében. Miután Ursula von der Leyent heves támadások érték szerdán az Európai Parlamentben amiatt, hogy a Bizottság feloldott 10 milliárd eurónyi befagyasztott forrást, a bizottsági elnök megígérte, hogy a szexuális kisebbséget érintő jogokkal, az akadémiai szabadsággal és a menedékjoggal kapcsolatos további feltételek teljesítése nélkül Magyarország nem jut hozzá további forrásokhoz.

Csütörtökön aztán állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament, amelyben a testület kétségeit fejezte ki a források felszabadításával kapcsolatban, és további lépéseket kért Magyarországgal szemben, például a 7-es cikkely szerinti eljárás (ami végső soron akár az ország uniós szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethet) folytatását, a Bizottságtól pedig az európai értékek betartatását és szigorú ellenőrzését kérte, ellenkező esetben a képviselők akár bizalmatlansági indítványt is kilátásba helyeztek a Bizottság ellen.

Ebben a politikai helyzetben tehát öngyilkossággal felérő döntés lenne Ursula von der Leyenék részéről, ha a továbbra is befagyasztott 20 milliárd euróból szabadítanának fel Magyarország számára. Csakhogy az is nyilvánvalónak tűnik, hogy Orbán Viktor a február 1-jére kitűzött következő uniós csúcson csak akkor mehet bele az Ukrajnának szánt támogatások további vétólehetőségeket kizáró módon történő folyósításába, ha valamit kap cserébe. A 26 további tagország ezt meg tudná oldani Magyarország megkerülésével is, ám ez hosszadalmas és bonyolult folyamat lenne, minden tagállami parlamentnek egyesével kéne megszavaznia a kétoldalú megállapodásokat, ezért szívesebben "fizetnék le" Orbán Viktort, hogy vegye ki azt a bizonyos botot a küllők közül.

A Politico brüsszeli hírlevele szerint ezért egy trükkös megoldás merült fel. Az EU közösen felvett hitelből finanszírozta Covid utáni 750 milliárd eurós helyreállítási alap, a NextGenerationEU létrehozását, a kibocsátott kötvények utáni kamatot pedig Magyarország is fizeti az uniós költségvetéshez való hozzájárulás keretében. Csakhogy Magyarország alig kapott pénzt az alapból, éppen a források körül kialakult helyzet miatt.

A terv tehát az lenne, hogy Magyarország visszakapja azt az összeget, amelyet a NextGenerationEU finanszírozására felvett hitel kamataira fizetett, így további blokkolt források feloldása nélkül kapna újabb uniós pénzeket.

A pontos összegről nincsenek egyelőre információk, mindenesetre Magyarország 2022-ben 1,8 milliárd eurót fizetett be a közös költségvetésbe (és 6,1 milliárdot kapott - ennyit a magyar kormány azon állításairól, hogy Magyarország igazából nettó befizetővé vált volna az Unióban). A visszakapott összeg az 1,8 milliárd euró valamekkora "töredéke" lehetne.

"A Bizottság nem kommentál felmerülő egyéni javaslatokat az Európai Tanács február 1-jei ülésével kapcsolatban"

- válaszolta a Bizottság szóvivője a Politico ezt a lehetőséget firtató kérdésére.