Kiskorúakat túlóráztattak a kormány zánkai üdülőjében

Kiskorúakat túlóráztattak az Orbán-kormány zánkai üdülőjében tartott Erzsébet-táborokban – írja a Népszava. A lap értesülései szerint a panaszok után változtattak a beosztáson, de azok így is napvilágra kerültek. A zánkai üdülőkomplexum boltjában 16-17 éves diákok is dolgoztak, akiket egy ideig napi nyolc óránál hosszabb műszakra is ott tartottak, néha este tíz óra után is, a két műszak között így nem volt biztosított a 12 órás pihenőidő. A lap kereste az üzemeltető kft.-t, de nem válaszoltak.

A délutáni műszak 13:40-kor kezdődött és 22:00-ig tartott, de még ezután kellett feltölteniük a készleteket és takarítaniuk, vagyis akár 1,5-2 órával is többet dolgoztak, mondták. 18 év alatti munkavállaló a hatályos szabályok szerint nem végezhet éjszakai munkát. A kiskorúak nem kaptak rendkívüli éjszakai bért, de kompenzációt sem a szabadidőt illetően.

A lap szerint a beosztás és a jelenléti ív nem egyezett meg egymással, előbbi szerint kellett dolgozniuk a fiataloknak, utóbbit pedig szabályszerűen, legálisan kellett tölteniük.