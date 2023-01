Kiss Ambrus: az újév első 75 napja különösen nehéz lesz

A karácsony előtt lapunknak nyilatkozó Karácsony Gergely főpolgármester sem rejtette véka alá, milyen nehéz év előtt áll a budapesti önkormányzat, s most a pénzügyekért felelős polgármester-helyettes is megerősíti azt, hogy december első hetét még sikerült pluszban zárni, de a hónap végére már nem csupán az utolsó tartalékfillérek, de még a fejlesztésre kapott kölcsön milliárdok jó része is kigurult a kasszából.

„Az évet technikailag negatív egyenleggel zártuk, mivel mínusz 16,9 milliárd forint lett volna a számlánkon, ha egy más célra kapott forrásból nem hozzuk ki nullára” – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus.

Nehéz évre készülnek Kiss Ambrus szerint is. Fotó: budapest.hu

Mint mondta: „annak érdekében, hogy az államháztartási törvénynek megfelelően zárható legyen az év, az Európai Beruházási Banktól (EIB) korábban fejlesztésekre kapott hitelek egy részét használtuk fel. Erről decemberben tájékoztattam a pénzintézetet”.

Az EIB fejlesztési keret felhasználása azonban egy technikai lépés, hiszen azt a forrást végül csak fejlesztésekre lehet felhasználni. Így a folyószámlán tátongó pénzügyi hasadék befoltozására 2022 végén felhasznált milliárdokat vissza kell pótolni.

„A BKV 14 milliárdos energiakompenzációs igényére még csak válasz sem érkezett 2022 végéig a kormánytól, nem hogy pénz jött volna. Az év végén ezért kellett majdnem 10 milliárd forinttal megemelni a közösségi közlekedésre fordított forrásokat a fővárosi költségvetésből” – magyarázta a lapnak Kiss Ambrus, aki szerint „ebből is látszik, ha a fővárosi 2022-es hitelkérelmét jóváhagyják, illetve a BKV energiakompenzációs igényére pozitív választ kaptak volna a kormánytól, akkor pozitív egyenleggel zárhatták volna a 2022. évi költségvetést”.

A Lánchídra ígért forrást sem kapta még meg Budapest. Technikailag nem is kaphatták volna meg, hiszen még a támogatási szerződést sem írták alá. Reményeik szerint hamarosan megküldi a kormány a kontraktus tervezetét annak szellemében, amit az Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) korábbi döntési tartalmaznak.

„A 32 milliárdos beruházási hitelre idei likviditási szempontból is szükség lett volna. 2023 első 75 napja ugyanis különösen nehéz lesz finanszírozási szempontból.

A fizetőképesség fenntartásához aktívan kell a cégeink bankszámla-hitelkereteit használni. Az első jelentős bevételi forrás ugyanis az iparűzési adó első befizetése, amelynek határideje március 15. Erre egy szoros likviditási terv készült. A legfontosabb feladat, hogy március elején is likvid maradjon a főváros” – hangsúlyozta Kiss Ambrus.

A főpolgármester-helyettes megerősítette, hogy a 2023. évi költségvetésben is szereplő hitelfelvételt ismét elindítják. Ehhez kapcsolódva egy óvatos likviditási tervet is készítenek arra készülve, ha a tavalyi évhez hasonlóan nem kapnák meg a hitelt.