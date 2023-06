Kisvállalkozóként örülni fog egy ilyen eszköznek

Kisvállalkozóként talán ön is tapasztalt olyat, hogy az adott napi forgalom csak másnap, esetleg több nappal később érkezett meg cége számlájára. Ez akár likviditási gondokat is okozhat. A myPOS Go 2 egy olyan új generációs eszköz, mely kiküszöböli ezt a kihívást azáltal, hogy az ezen keresztül lebonyolított kártyás fizetésekből származó összeg azonnal megjelenik a vállalkozása számláján.

A myPOS Go 2 kialakítása elegáns, méretét tekintve pedig nemcsak a közismert kártyatermináloknál, de a legtöbb okostelefonnál is kisebb, így ideális ahhoz is, hogy például cége futára, zsebre téve tudjon vele új ügyfeleket szerezni. „Kicsi a bors, de erős!” – szokták mondani, és a myPOS Go 2 megfelel ennek a közmondásnak is: képes érintésmentes, chipes és PIN-kódos, valamint mágnescsíkos fizetési módok fogadására is, így akár a magyarországi SZÉP-kártyák elfogadására is tökéletesen alkalmas.

Kicsi a bors, de erős! Fotó: Facebook / myPOS

A munkát segíti a terminálhoz tartozó myPOS Go Combo dokkolóállomás, mellyel – megtartva az eddigi, elektronikus nyugtaküldési lehetőséget, de bővítve a kínálati skálát – papír alapú nyugtát is nyomtathat. Sőt, a kiegészítő nagy kapacitású lítiumakkumulátora révén képes megduplázni a myPOS Go 2 üzemidejét is.

A fejlesztő myPOS-t az vezérelte, hogy a kisebb cégeknek segítségre van szükségük, ugyanis nem rendelkeznek egy nagyvállalathoz hasonló erőforrásokkal. Ezért a terminál és a dokkolóállomás árazását is ennek megfelelően végezték el. Az eszközökért egyszeri díjat kérnek, ezen kívül pedig csak akkor kell tranzakciós díjat fizetni, amikor a terminálon keresztül bevételre tesznek szert. Vagyis a legtöbb eszközzel ellentétben nincs havidíj, tehát nincs havidíjfizetési kötelezettség. Az eszköz mellé a myPOS díjmentesen biztosít egy több pénznemet kezelni képes kereskedői számlát, valamint egy üzleti kártyát is.

„Költséghatékony eszközként a myPOS Go 2 egy nagyszerű belépő szintű kártyaelfogadó POS-terminál a legkisebb kereskedések számára, amelyeket a legjobban sújt a stagnáló gazdaság. Ezen eszköz révén a vállalkozók magas költségek nélkül fogadhatnak el fizetéseket és menedzselhetik a vállalkozásukat menet közben is. A küldetésünk, hogy segítsük őket a növekedésben, ezért folyamatosan fejlesztjük az eszközeinket és bővítjük az ökoszisztémánkat”

– mondta Gyenge Zoltán, a myPOS Hungary Kft. és a myPOS Ausztria ügyvezető igazgatója az eszköz bemutatásakor.

A myPOS Go 2 terminál és a myPOS Go Combo dokkolóállomás ideális megoldás a kis- és közepes vállalkozásoknak a mostani, stagnáló gazdasági környezetben, mert magas költségek nélkül, mobilizálva intézhetik cégük pénzügyeit.