Kiszámolták, mekkora terhet jelentene az autósoknak a hatósági üzemanyagárak kivezetése

A piaci árak érvényesülése esetén évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe. Ha a piaci áron kellene megvenni az üzemanyagot, az átlagkeresetből megvehető mennyiség 765 liter benzinre, vagy 677 liter dízelre csökkenne – írja az Mfornak küldött elemzésében a GKI Gazdaságkutató.

A történelmi mélypontra zuhanó üzemanyagtartalékok miatt azonban úgy tűnik, ezúttal sem tudjuk a határon megállítani a piaci árak érvényesülését. Április végére az olcsó olajból előállított üzemanyag-készletek várhatóan kifogynak. A készletet drágább olajból készült üzemanyagokkal kell feltölteni, az így növekvő költségeket pedig valamelyik szereplőnek (a MOL-nak vagy az állami költségvetésen keresztül végső soron a vállalkozóknak és a lakosságnak) állnia kell. Ezzel az elmúlt évek kedvező folyamatai helyett újra nagyobb terhet jelentene az autók fenntartása.

A márciusban bevezetett ársapka fenntartásáig – amit az újonnan megválasztott kormány is megígért – tovább javul az üzemanyagok megfizethetősége. Az új, rögzített árak eredményeként a rendszeres havi átlagkeresetből vásárolható mennyiség benzinből 886, dízelből 857 literre emelkedett.

Jobban hat az inflációra az üzemanyagár

Az átlag nettó keresetek alakulása alapján 2010 és 2025 között az üzemanyagok ára jóval kedvezőbbé vált. 2010-ben egy havi fizetés körülbelül 400 liter jármű-üzemanyagra volt elég. 2012-ben érte el a minimumot a mutató, amikor valamivel több, mint 330 literre volt csak elég egy havi kereset. Ezután 2021-ig növekedett a megfizethetőség, majd az üzemanyagárak megugrása (egy év alatt majdnem 80 forint) miatt csökkent a megvásárolható mennyiség.

A drágulást a kormányzat üzemanyagokra helyezett ársapkákkal próbálta kezelni, amelynek keretében 480 forintban maximálták az üzemanyagárakat 2021 végén és 2022-ben. Ezt a megoldást a súlyos üzemanyaghiány miatt kivezették, de az átlagbérek dinamikus növekedése miatt 2025-ig átlagosan 815 literre emelkedett az átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége. Tehát több mint kétszer annyi üzemanyagot tudtunk vásárolni tavaly a fizetésünkből, mint 16 éve.

Mivel egy autó működési költségének java részét az üzemanyagra fordított pénz teszi ki, az üzemanyagok áralakulása fontos tényező az autótulajdonosok anyagi helyzetének változása szempontjából. Az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban is nőtt: 2010-ben 5,7 százalék volt, 2025-re pedig 7,3 százalékra emelkedett. Ezáltal a fogyasztói árindexre is nagyobb lett a hatása az üzemanyagárak alakulásának.