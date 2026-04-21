Kiszámolták, mekkora terhet jelentene az autósoknak a hatósági üzemanyagárak kivezetése

Az átlagkeresetből 886 liter benzint, vagy 857 liter dízelt lehet vásárolni: előbbi több mint 120, utóbbi 180 literrel csökkenne a piaci ár mellett.

A piaci árak érvényesülése esetén évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe. Ha a piaci áron kellene megvenni az üzemanyagot, az átlagkeresetből megvehető mennyiség 765 liter benzinre, vagy 677 liter dízelre csökkenne – írja az Mfornak küldött elemzésében a GKI Gazdaságkutató.

A történelmi mélypontra zuhanó üzemanyagtartalékok miatt azonban úgy tűnik, ezúttal sem tudjuk a határon megállítani a piaci árak érvényesülését. Április végére az olcsó olajból előállított üzemanyag-készletek várhatóan kifogynak. A készletet drágább olajból készült üzemanyagokkal kell feltölteni, az így növekvő költségeket pedig valamelyik szereplőnek (a MOL-nak vagy az állami költségvetésen keresztül végső soron a vállalkozóknak és a lakosságnak) állnia kell. Ezzel az elmúlt évek kedvező folyamatai helyett újra nagyobb terhet jelentene az autók fenntartása.

A márciusban bevezetett ársapka fenntartásáig – amit az újonnan megválasztott kormány is megígért – tovább javul az üzemanyagok megfizethetősége. Az új, rögzített árak eredményeként a rendszeres havi átlagkeresetből vásárolható mennyiség benzinből 886, dízelből 857 literre emelkedett.

Jobban hat az inflációra az üzemanyagár

Az átlag nettó keresetek alakulása alapján 2010 és 2025 között az üzemanyagok ára jóval kedvezőbbé vált. 2010-ben egy havi fizetés körülbelül 400 liter jármű-üzemanyagra volt elég. 2012-ben érte el a minimumot a mutató, amikor valamivel több, mint 330 literre volt csak elég egy havi kereset. Ezután 2021-ig növekedett a megfizethetőség, majd az üzemanyagárak megugrása (egy év alatt majdnem 80 forint) miatt csökkent a megvásárolható mennyiség.

A drágulást a kormányzat üzemanyagokra helyezett ársapkákkal próbálta kezelni, amelynek keretében 480 forintban maximálták az üzemanyagárakat 2021 végén és 2022-ben. Ezt a megoldást a súlyos üzemanyaghiány miatt kivezették, de az átlagbérek dinamikus növekedése miatt 2025-ig átlagosan 815 literre emelkedett az átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége. Tehát több mint kétszer annyi üzemanyagot tudtunk vásárolni tavaly a fizetésünkből, mint 16 éve. 

Mivel egy autó működési költségének java részét az üzemanyagra fordított pénz teszi ki, az üzemanyagok áralakulása fontos tényező az autótulajdonosok anyagi helyzetének változása szempontjából. Az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban is nőtt: 2010-ben 5,7 százalék volt, 2025-re pedig 7,3 százalékra emelkedett. Ezáltal a fogyasztói árindexre is nagyobb lett a hatása az üzemanyagárak alakulásának. 

 

 

 

A jegybank a saját alapítványának adott ezúttal 400 millió forintot, de onnantól kezdve egyelőre nem tudjuk, hogy ki és mi alapján kap pénzt. A kuratórium mindenesetre kicserélődött.

Új márka a magyar használtautó-piac trónján: elvesztette az első helyet az Opel

A Volkswagennek a legnagyobb a piaci részesedése a magyar használtautó-piacon, megelőzte az Opelt. Az első negyedévben főleg az import autók aránya nőtt, de a teljes használtautó-kínálat is bővül.

Olcsóbb lett az euró az elmúlt hetekben, de érdemes-e Szlovákiába menni vásárolni?

A határ túloldalán akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet a vöröshagyma, vagy az alma az euró-forint árfolyam változásának köszönhetően. Húsokkal és tejtermékekkel is jól lehet járni a határ túloldalán.

Eurót drágábban, dollárt olcsóbban vehet forintért, mint reggel

A dollár árfolyama 307 körül maradt minimális erősödéssel, az euró árfolyama pedig 362 fölé emelkedett hétfőn.

Felpörgött az elektromosautó-piac a drágább üzemanyagok hatására

Csak márciusban 240 ezer új elektromos autó állt forgalomba Európa útjain, a kontinens legnagyobb piacain pedig az első negyedéves összesített bővülés is kiemelkedő. 

245 ezer forint: ennyiből él havonta egy átlagos nyugdíjas nő

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a nyugdíjak értékének alakulását: miközben az átlagfizetés reálértéke 4,8 százalékkal emelkedett, a nyugdíjaknál a felét sem érte el a növekedés.

Mi lesz a forinttal, ha felszáll a lila köd?

A Tisza Párt a múlt vasárnapi parlamenti választásokon aratott kétharmados győzelme óta a magyar eszközök – élükön a forinttal, a tőzsdével és a hosszú lejáratú államkötvényekkel – jelentős felértékelődésen mentek keresztül. A pozitív pénzpiaci hangulatot az új magyar kormány és az Európai Unió közötti, várhatóan zökkenőmentesebb együttműködés, a befagyasztott uniós források hazahozatalának ígérete, valamint az euró bevezetése melletti elköteleződés hajtják.

Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bejelentette az egyik legnagyobb üzletlánc, mennyit kereshetnek a dolgozói a kezdőtől a legtapasztaltabbakig. 

Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

A piaci árak nagyobb mértékben mérséklődnek, ezzel ismét kicsit olcsóbban tankolhat az, aki piaci áron vásárol.

Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

A szakági szövetség ráadásul közölte: több ezer milliárd forint is érkezhet a területre hamarosan.

