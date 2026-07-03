Kiszámolták, mennyi ember életét követelhette az európai hőhullám

Több országban is megdőlt az abszolút melegrekord június végén, a tartós hőhullám pedig Európa-szerte megnövelte a halálozások számát. Az amerikai Indiana Egyetem klímakutatója, Christopher Callahan becslése szerint 20 390 ember halt meg Európában egy hét alatt a hőség következtében – írja a Hvg. A többlethalálozások hivatalos, összesített értéke ugyanakkor eltérhet a kutató előzetes becslésétől, annak lektorálása még nem fejeződött be.

A június 22. és 28. közötti időszakra vonatkozó elemzés a halálozási arány növekedését és a hőmérséklet emelkedését vizsgálta. Például, Franciaországban június 24. és 27. között 1000 fős többlethalálozást jelentettek, azaz ennyivel többen vesztették életüket, mint ebben az időszakban átlagosan.

„Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a hőmérséklet-emelkedés kétszerese a globális átlagnak” – figyelmeztetett Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója.

Callahan arra a következtetésre jutott, hogy a 40 fok feletti napokon a heti halálozási arány több mint 6 százalékkal nő a 25 fok körüli napokhoz képest. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy a melegebb régiók kevésbé érzékenyek a hőségre – alátámasztva az alkalmazkodásra vonatkozó bizonyítékokat. Az igazán extrém forróság azonban ezeken a helyeken is érdemben növeli a halálozási kockázatot.