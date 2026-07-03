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Makró Egészségügyi Világszervezet, WHO Európa Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás Halálozás

Kiszámolták, mennyi ember életét követelhette az európai hőhullám

mfor.hu

Több mint 20 ezer többlethalálozással zárult június utolsó hete, amikor sok helyen melegrekordok dőltek Európában. Az eredmény nem hivatalos becslés, de statisztikai alapokon nyugszik.

Több országban is megdőlt az abszolút melegrekord június végén, a tartós hőhullám pedig Európa-szerte megnövelte a halálozások számát. Az amerikai Indiana Egyetem klímakutatója, Christopher Callahan becslése szerint 20 390 ember halt meg Európában egy hét alatt a hőség következtében – írja a Hvg. A többlethalálozások hivatalos, összesített értéke ugyanakkor eltérhet a kutató előzetes becslésétől, annak lektorálása még nem fejeződött be.

A június 22. és 28. közötti időszakra vonatkozó elemzés a halálozási arány növekedését és a hőmérséklet emelkedését vizsgálta. Például, Franciaországban június 24. és 27. között 1000 fős többlethalálozást jelentettek, azaz ennyivel többen vesztették életüket, mint ebben az időszakban átlagosan.

„Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a hőmérséklet-emelkedés kétszerese a globális átlagnak” – figyelmeztetett Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. 

Callahan arra a következtetésre jutott, hogy a 40 fok feletti napokon a heti halálozási arány több mint 6 százalékkal nő a 25 fok körüli napokhoz képest. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy a melegebb régiók kevésbé érzékenyek a hőségre – alátámasztva az alkalmazkodásra vonatkozó bizonyítékokat. Az igazán extrém forróság azonban ezeken a helyeken is érdemben növeli a halálozási kockázatot.

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