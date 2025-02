Kiszámoltuk: Orbán Viktor ekkora összeget ígért a nyugdíjasoknak

Szándéknyilatkozatnak értékelte Orbán Viktor bejelentését Karácsony Mihály. A Nyugdíjas Parlament elnöke lapunk megkeresésére úgy reagált, attól, aki birtokolja a témához kapcsolódó adatokat, az igazgatási eszközöket, a háttérintézmények számításait, még nem elég a szándék kinyilvánítása. Az időseket tömörítő szervezet vezetője is elsősorban az adminisztrációs terhekkel kapcsolatos felvetéseinek adott hangot. Így például annak, hogy milyen bizonylat lesz szükséges a visszatérítés érvényesítéséhez, vásárolhat-e a nyugdíjas hozzátartozója a nyugdíjas részére. Felmerül kérdésként az is, hova, milyen dokumentumot kell majd benyújtani, hogy visszakapják az összeget, és annak mi lesz a felső határa.

A könyvelők ernyőszervezete azt is hangsúlyozza,

Az MKOE szerint felvetődhet az is, hogy a kiskereskedelmi egység egyáltalán nem érdekelt az igénylések benyújtásában, főleg akkor, ha a vásárlás tényét a nyugdíjas nem tudja majd bizonyítani. Ezért kétirányú adminisztráció is felmerülhet: a nyugdíjas igényel, a kiskereskedelmi egység pedig csupán kontrolladatot szolgáltat ehhez. Ez az előző folyamat során keletkező adminisztráció dupláját jelenti.

Rámutatnak, a visszatérítés akkor lesz különösen nehézkes, körülményes és drága, ha a nyugdíjas nem rendelkezik belföldi bankszámlával, de vásárolt és fel is vetette az adatait. Az is probléma lesz, ha a felvett adatok tévesek vagy pontatlanok.

A kiskereskedelmi egység ezt követően továbbítani lenne köteles az adatokat, amit fel kell dolgozni, amihez szoftverek fejlesztése, azok beállítása, ezek hiányában kézzel kitöltendő formák szükségesek – folytatja az MKOE. Az adatszolgáltatást követően az erre kiválasztott állami szerv köteles lesz feldolgozni az adatokat és intézkedni a kiutalásról, miközben azt is ellenőriznie kell, hogy a felvett adatok valósak és a célhoz kötötten rögzítették-e azokat – sorolja az intézkedés miatt felmerülő újabb feladatokat a szakmai szervezet.

a kereskedőkre is óriási adminisztrációs teher fog hárulni.

– áll az MKOE közleményében. Ők maguk is azt találják a legkézenfekvőbb visszaélési módnak, hogy a család a nyugdíjas rokon nevére vásárol, ha ez nyugdíjas személyes jelenlétét is igényli, akkor a zöldség, gyümölcs és tejtermékek körét az egész család számára a nyugdíjas vásárolja meg, amit a többi családtag finanszíroz.

Jó magyar szokás szerint azonnal megindult az agyalás a trükkökről, a közösségi média már tele is van olyan ötletekkel, hogy ezentúl majd viszik magukkal a nagyit a családi nagybevásárláshoz, meg elkezdenek úgymond „bindzsizni” a számlákkal. Mivel a miniszterelnök egyetlen szóval nem említette, milyen adminisztrációval lehet majd igénybe venni idős honfitársainknak ezt a kedvezményt, megkerestük Ruszin Zsoltot. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) alelnöke arról tájékoztatott, hogy a miniszterelnöki bejelentést követően rendkívüli egyeztetést tartott.

Orbán Viktor beszédében az intézkedés kapcsán utalt arra is, az áfacsökkentés nem feltétlenül jelenik meg a fogyasztói árban, és úgy vélte, az áfa-visszatérítés „biztosan ahhoz jut majd, akinek szánják”. Ellentmond a miniszterelnök szavainak, hogy épp az ő kormánya 2019-ben a tej áfáját 5, a tejtermékekét pedig 18 százalékra csökkentette. Így például egy liter, az Online Árfigyelő adatai szerint 360 forintba kerülő tej árában 17 forint, míg egy kiló, 2500 forintba kerülő sajt ellenértékében 381 forint az áfa összege.

Lapunk február elején számolt be arról, e hónap elején az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés minden idők legmagasabb értékét mértük, és ebből a 31 023 forintos összegből a miniszterelnök által említett három termékcsoport áfája a fent írt összeget teszi ki . Mivel a kisboltok fajlagos költsége értelemszerűen nagyobb a hipermarketláncoknál, a tisztességes haszonhoz magasabb fogyasztói árat kénytelenek alkalmazni, ezért bátran ki merjük jelenteni:

Mint arról szombaton lapunk is beszámolt, Orbán Viktor évértékelő beszédében beindította a választási osztogatási ígéreteket: a két- és háromgyermekes édesanyák, valamint a gyes és a gyed adómentessége mellett azt is megígérte, a nyugdíjasok a zöldségek, gyümölcsök, tej és tejtermékek áfáját havonta egy bizonyos összegig visszakaphatják.

Kevesebb mint havi kétezer forintot fog jelenteni egy átlagos nyugdíjasnak, ha él a kormányfő által szombaton bejelentett lehetőséggel, és visszakéri a zöldégek, gyümölcsök, tej és tejtermékek általános forgalmi adóját. Felmerül a kérdés: a visszaélések elkerülése érdekében bevezetendő adminisztráció milyen terheket fog róni a kereskedőkre és a kedvezménnyel élni kívánókra? Lapunk megkeresésére reagált a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete és a Nyugdíjas Parlament is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!