Kiszervezés vagy kijelölés? Az AML/CFT megfelelési vezetői szerepkör ellátásának lehetséges megoldásai

A Pmt. szerint a szolgáltató nem szervezheti ki az üzleti kapcsolat létesítésével kapcsolatos döntéseket, s erről az Ajánlás sem ad további iránymutatást. Általánosságban elmondható, hogy az „operatív” feladatok a működtetés, fenntartás és megszervezés köré összpontosulnak, beleértve a konkrét feladatok meghatározását és az erőforrások hatékony elosztását. Sem a Pmt., sem az Ajánlás nem határoznak meg olyan feladatokat, amelyek ne lennének operatív jellegűek. Az AML/CFT megfelelési vezetőnek a szolgáltató vezető beosztású személyének kell lennie, aki megfelelő hatáskörrel rendelkezik a belső AML/CFT intézkedések javaslatainak megtételére, de a végső döntést azonban nem ő hozza meg. Az előírások szerint a szolgáltatónak kell elfogadnia az AML/CFT politikákat és eljárásokat, és az ügyfelekkel való üzleti kapcsolatok létesítése vagy megszüntetése is az ő hatásköre. A magas kockázatú ügyfelek esetén is az MNB kizárólag azt várja el, hogy a szolgáltató vezetése konzultáljon a megfelelési vezetővel, mielőtt döntést hozna.

Az AML/CFT megfelelési vezetőnek továbbá gondoskodnia kell az alkalmazottak megfelelő képzéséről és tájékoztatásáról a vonatkozó ML/TF kockázatok tekintetében. Feladata, hogy ellenőrizze, hogy a szolgáltató intézkedései, politikái és kontrollmechanizmusai megfelelnek-e az AML/CFT kötelezettségeknek. Ez magában foglalja az első védelmi vonal, azaz az üzletágak és belső egységek által alkalmazott kontrollmechanizmusok hatékonyságának figyelemmel kísérését is. Ha hiányosságokat észlel a szolgáltató keretrendszerében, javaslatot tehet a vezető testület számára korrekciós intézkedésekre.

A kiszervező szolgáltató felelősségre vonható az általa az ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások minőségének nyomon követéséért. Így a jogszabályokban meghatározott elvárások mellett önös érdeke is, hogy rendszeres ellenőrzéseket végezzen a külső szolgáltatónál.

Az Ajánlás szerint – ahhoz, hogy a szerződés létrejöhessen a felek között – a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a külső partner rendelkezik a szükséges AML/CFT szaktudással, az ágazatra vonatkozó specifikus ismeretekkel és megfelelő emberi és technikai erőforrásokkal. Emellett elvárás többek között, hogy a külső szolgáltató értse a magyar nyelvet, és képes legyen azzal kommunikálva ellátni a feladatait. A hatósági ellenőrzés szempontjából elengedhetetlen, hogy a külső szolgáltató személyesen is elérhető legyen.

Az ágazati jogszabályok alapján a kiszervezés akkor valósul meg, ha a szolgáltató nevében egy külső megbízott végez olyan tevékenységet, amelyet a megbízó maga is megtehetne. Fontos azonban, hogy a kiszervezés nem mentesíti a megbízó szolgáltatót a végső felelősség alól.

Egy másik lehetőség az AML/CFT megfelelési vezető operatív funkcióinak kiszervezése egy külső szolgáltatóhoz. Az erre vonatkozó elvárásokat a jelenlegi ágazati jogszabályok tartalmazzák, amelyeket 2027. július 10-től a pénzügyi rendszer pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló rendelet ( AMLR ) egészít ki. Ezen kívül a most létrejövő európai uniós Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság (AMLA) további iránymutatásokat fog kiadni a témában.

Ha önálló AML/CFT megfelelési vezető kinevezése mellőzhető, több lehetőség is adott. Az egyik megoldás, hogy a feladatokat a kijelölt felelős vezetőre bízzák, aki lehet az irányító testület tagja, vagy – amennyiben az irányító testület nem áll rendelkezésre – a jelen jogszabályi környezetben egy felsővezető, , aki felelős az AML/CFT követelmények szolgáltató általi végrehajtásáért.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 2024. július 1-től egy új tisztséget vezet be .

Az AML/CFT megfelelési vezető kinevezése kulcsfontosságú a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben. De vajon minden szolgáltatónak szüksége van önálló vezetőre, vagy bizonyos körülmények között más megoldások is működhetnek? A szabályozás lehetőséget ad a feladatok házon belüli átszervezésére vagy kiszervezésére – de szigorú feltételek mellett. Az AML/CFT megfelelési vezető szerepét és jelentőségét bemutató cikket követően most arra összpontosítunk, hogy milyen alternatívák állnak rendelkezésre a szolgáltatók számára, ha nem kívánnak önálló ilyen vezetőt kinevezni.

