Kiszivárgott, még mennyi ideig kormányozna Orbán Viktor

Orbán Viktor már nem is 2030-ig, hanem 2034-ig tervezi kormányzását. A plusz négy évet azzal indokolta, hogy a háború és a koronavírus-járvány elvett tőlük négy évet – tudta meg a Telex a helyszínen tartózkodó résztvevőktől.

A Kötcsei Piknik a NER-es holdudvar zártkörű őszi évadnyitó találkozója, ahol megjelenik a kormányfő is, és vázolja elképzeléseit. Erről hivatalos közlés sosem születik, de a sajtó munkatársai mégis kiderítik, mit mondott Orbán Viktor. A most is zárt körben elhangzott beszédében Orbán arra is kitért, hogy ugyan az elmúlt időszakban csökkent a kormány népszerűsége, de szerinte nem annyira, mint más európai kormányzó pártoké – írja a Telex. Ennek okaként a kormányfő a gazdasági nehézségeket jelölte meg, mondván:

„a társadalom nem ehhez szokott hozzá, hanem a folyamatos növekedéshez”.

A beszámolók szerint a miniszterelnök arról is beszélt, év végére megfordul a tendencia, és ismét nőni fognak a reálbérek.

Orbán Viktor a hírek szerint azonban megjegyezte, Magyarországon azért csökken kisebb mértékben a kormánypárt népszerűsége, mint másutt, mert a választók „politikai és ideológiai szempontokat is mérlegelnek”.

A kormányfő megismételte, hogy komoly veszélyt lát Európa iszlamizációjában, szerinte belátható időn belül Nyugatról keresztény közösségek fognak Magyarországra menekülni emiatt – írja a lap.

Értesülések szerint Orbán Viktor arról is beszélt, hogy „nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni”, azt szeretné, hogy „tiszteljen minket a világ”, ehhez pedig van egy 15 pontból álló terve is.

A miniszterelnök az alábbi lépések szükségességét hangsúlyozta:

a demográfiai fordulat elérése,

munkaalapú gazdaság létrehozása,

hitelfelvételek helyett hitelezővé és modern ipari nemzetté kell válni,

magyar vállalkozóknak külföldön is be kell fektetni, a profitot pedig haza kell hozni,

hadseregfejlesztés,

digitális állampolgárság bevezetése,

energetikai önellátás, ennek része, hogy Paks orosz helyett francia üzemanyaggal menjen.

A kormányfő szerint a mostani nehéz világgazdasági és világpolitikai helyzet rengeteg lehetőséget kínál, ő pedig azt szeretné, hogy Magyarország olyan erős legyen, mint a kiegyezés idején volt.