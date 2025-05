Kitalálja, hány személyi sérüléses balesetet okoztak elektromos rollerek tavaly Magyarországon?

Véleménye szerint érdemes lenne az elektromos rollerekről is nyilvántartást vezetni, mint ahogy ez Szerbiában is történt. Az új KRESZ várhatóan pontosabban szabályozza majd az elektromos rollerek használatát és a rájuk vonatkozó szabályokat – tette hozzá.

A jogszabályi háttérre kitérve közölték: a biztosítási kötelezettség azokra az eszközökre vonatkozik, amelyek tervezett sebessége meghaladja az óránként 25 kilométert, vagy tömegük nagyobb 25 kilogrammnál, illetve óránként legalább 14 kilométeres sebességre képesek. A szabályozás az elektromos egykerekűekre és segwayekre is érvényes, nem vonatkozik viszont például a pedelec kerékpárokra vagy mozgáskorlátozottak által használt járművekre – közölték.

Tavaly 400 személyi sérüléses balesetet okoztak motoros rollerrel közlekedők, a károkozások száma azonban ennél nagyobb is lehet, ezért fontos a felelősségbiztosítás, amelynek átlagos értéke tavaly hatezer forint volt a Netrisknél – közölte a biztosításközvetítő az MTI-vel pénteken.

