Kitalálja, melyik elektromos autóból adtak el a legtöbbet Magyarországon?

A tavalyi évben 11 002 új eletromos autót állítottak forgalomba, ez 2440 darabbal több, mint 2024-ben, ez 28,5 százalékos növekedést jelent. A vezess.hu értékelése szerint azonban a hazai villanyautó-értékesítés a milliós állami vásárlási támogatások ellenére is elmarad az európai átlagtól. A tisztán elektromos autók az összes új személyautó 8,5 százalékát tették ki, miközben az európai átlag 18-20 százalék körül alakul.

Összesen Magyarországon 187 villanyautó-típusból adtak el legalább egy darabot, a legnépszerűbbek pedig összességében a szabadidőautó kategória bizonyult.

Egyes típusokra lebontva pedig így néz ki a lista (az utolsó oszlopban a 2024-es eladásokhoz képest mérhető változás látható):

1. Tesla Model Y 1188 +25 2. Kia EV3 699 +673 3. Tesla Model 3 634 -172 4. BMW iX1 493 +382 5. BYD Atto 3 333 -236 6. BYD Sealion 7 332 nem forgalmazták 7. BYD Seal 294 -61 8. Hyundai Ioniq 5 279 +129 9. Ford Explorer EV 262 +184 10. BYD Dolphin Surf 252 nem forgalmazták

A lap kiemeli, hogy kiemelkedőnek számít a BMW iX1 teljesítménye – a bajor gyártó még soha nem szerepetl ilyen magas számmal ezen a listán. Figyelemre méltó a BYD előretörése, a cég négy modellel is fel tudott kerülni a top 10-es listára, ilyesmit eddig egyetlen gyártó sem tudott felmutatni.

Összességében pedig így alakult a márkák versenye: