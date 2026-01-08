Kitalálja, melyik elektromos autóból adtak el a legtöbbet Magyarországon?

A tavalyi évben 11 002 új eletromos autót állítottak forgalomba, ez 2440 darabbal több, mint 2024-ben, ez 28,5 százalékos növekedést jelent. A vezess.hu értékelése szerint azonban a hazai villanyautó-értékesítés a milliós állami vásárlási támogatások ellenére is elmarad az európai átlagtól. A tisztán elektromos autók az összes új személyautó 8,5 százalékát tették ki, miközben az európai átlag 18-20 százalék körül alakul.
Összesen Magyarországon 187 villanyautó-típusból adtak el legalább egy darabot, a legnépszerűbbek pedig összességében a szabadidőautó kategória bizonyult.
Egyes típusokra lebontva pedig így néz ki a lista (az utolsó oszlopban a 2024-es eladásokhoz képest mérhető változás látható):
|1.
|Tesla Model Y
|1188
|+25
|2.
|Kia EV3
|699
|+673
|3.
|Tesla Model 3
|634
|-172
|4.
|BMW iX1
|493
|+382
|5.
|BYD Atto 3
|333
|-236
|6.
|BYD Sealion 7
|332
|nem forgalmazták
|7.
|BYD Seal
|294
|-61
|8.
|Hyundai Ioniq 5
|279
|+129
|9.
|Ford Explorer EV
|262
|+184
|10.
|BYD Dolphin Surf
|252
|nem forgalmazták
A lap kiemeli, hogy kiemelkedőnek számít a BMW iX1 teljesítménye – a bajor gyártó még soha nem szerepetl ilyen magas számmal ezen a listán. Figyelemre méltó a BYD előretörése, a cég négy modellel is fel tudott kerülni a top 10-es listára, ilyesmit eddig egyetlen gyártó sem tudott felmutatni.
Összességében pedig így alakult a márkák versenye:
|1.
|Tesla
|1834
|-171
|2.
|BYD
|1771
|+344
|3.
|BMW
|1108
|+434
|4.
|Kia
|972
|+753
|5.
|Hyundai
|889
|+305
|6.
|Ford
|724
|+537
|7.
|Mercedes
|546
|+100
|8.
|Volkswagen
|495
|+160
|9.
|Volvo
|409
|-404
|10.
|Skoda
|329
|+173