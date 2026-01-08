2p
Kitalálja, melyik elektromos autóból adtak el a legtöbbet Magyarországon?

mfor.hu

Megvannak a 2025-ös adatok.

A tavalyi évben 11 002 új eletromos autót állítottak forgalomba, ez 2440 darabbal több, mint 2024-ben, ez 28,5 százalékos növekedést jelent. A vezess.hu értékelése szerint azonban a hazai villanyautó-értékesítés a milliós állami vásárlási támogatások ellenére is elmarad az európai átlagtól. A tisztán elektromos autók az összes új személyautó 8,5 százalékát tették ki, miközben az európai átlag 18-20 százalék körül alakul.

Összesen Magyarországon 187 villanyautó-típusból adtak el legalább egy darabot, a legnépszerűbbek pedig összességében a szabadidőautó kategória bizonyult.

Egyes típusokra lebontva pedig így néz ki a lista (az utolsó oszlopban a 2024-es eladásokhoz képest mérhető változás látható):

1. Tesla Model Y 1188 +25
2. Kia EV3 699 +673
3. Tesla Model 3 634 -172
4. BMW iX1 493 +382
5. BYD Atto 3 333 -236
6. BYD Sealion 7 332 nem forgalmazták
7. BYD Seal 294 -61
8. Hyundai Ioniq 5 279 +129
9. Ford Explorer EV 262 +184
10. BYD Dolphin Surf 252 nem forgalmazták

A lap kiemeli, hogy kiemelkedőnek számít a BMW iX1 teljesítménye – a bajor gyártó még soha nem szerepetl ilyen magas számmal ezen a listán. Figyelemre méltó a BYD előretörése, a cég négy modellel is fel tudott kerülni a top 10-es listára, ilyesmit eddig egyetlen gyártó sem tudott felmutatni.

Összességében pedig így alakult a márkák versenye:

1. Tesla 1834 -171
2. BYD 1771 +344
3. BMW 1108 +434
4. Kia 972 +753
5. Hyundai 889 +305
6. Ford 724 +537
7. Mercedes 546 +100
8. Volkswagen 495 +160
9. Volvo 409 -404
10. Skoda 329 +173

