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Makró Európai Unió Szuverenitásvédelmi Hivatal

Kitérő választ adott az Európai Bizottság biztosa a migrációs paktum és magyar kormány viszonyára

mfor.hu

De van lépés, amit nagyon üdvözölnek Brüsszelben.

Az Európai Bizottság üdvözli a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, mint a jogállamiság helyreállítása felé tett fontos lépést – mondta a Népszavának Michael McGrath, jogállamiságért és igazságügyért felelős uniós biztos.

McGrath azt is hozzátette, hogy látják az új magyar kormány elkötelezettségét a reformok iránt. A biztos erről Bíró-Nagy András, a Miniszterelnökség államtitkárának, Magyarország képviselőjének  a tagállamokat képviselő Tanácsban az uniós alapértékekről történt meghallgatása után beszélt. A meghallgatásra a 7-es cikkely szerinti, Magyarország ellen az uniós alapértékek megsértése miatt indult eljárás keretében került sor.

Az eljárás lezárása azonban még eltarthat egy ideig. A hivatalos lezáráshoz az Európai Parlamentre (EP) is szükség van, hiszen ők kezdeményezték az eljárást. Várhatóan ősszel tényfeltáró EP-delegáció érkezhet Magyarországra, hogy értékelje a reformokat.

Hogy elégségesek-e az elmúlt hetekben bejelentett átláthatósági és korrupcióellenes reformok, arra hivatalosan még nincs válasz. A hetes cikkelyes eljárás esetében nincsenek olyan konkrét elvárások, mint a befagyasztott uniós források esetében.

Bíró-Nagy kiemelte, az új magyar kormányhivatalba lépése óta eltelt alig öt hétben olyan reformokat indított el, amelyek egyértelműen bizonyítják Magyarország elkötelezettségét a jogállamiság és az átláthatóság mellett. „Bízunk benne, hogy ezekkel a lépésekkel közelebb kerülünk az eljárás lezárásához. A reformok megerősítik a korrupció elleni fellépést, szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, növelik a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, erősítik az akadémiai szabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét”– írta az államtitkár a Facebookon.

A Bizottság ugyanakkor kitérő választ adott a Népszava azon kérdésére, mit szólnak ahhoz, hogy Magyarország nem tartja be a migrációs és menekültügyi törvénycsomagot. Ez a jogszabálycsomag kötelező Magyarországra nézve, ráadásul napi egymillió eurós büntetést kell fizetni azért, mert a korábbi magyar szabályok az azóta átalakult uniós jogba ütköztek. Michael McGrath elmondta, a Bizottság támogatja a magyar kormányt a migrációs paktum átültetésében és Magyarország választhat, ha nem akar kvóta alapján menekülteket befogadni.

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