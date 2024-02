Kitört a NER-háború: újabb posztban ment neki Rogánéknak Varga Judit volt férje

“Tudom, hogy a tegnapi döntésemmel sok barátomat elveszítem, amit őszintén sajnálok. A szabadságnak mindig ára van, néha óriási, de van, amikor már nincs hova hátrálni. Tisztában vagyok vele, hogy a rogáni propagandagépezet szemében a mai naptól egyszerre leszek áruló, bűnöző, bosszúálló, pszichopata, drogos, gyerekverő, brüsszelita, sorosbérenc, háború párti, stb… Egyik sem vagyok” – írta legújabb Facebook posztjában, amelyhez egy verset is mellékelt.

A Magyar Közút és a Volánbusz igazgatósági tagja, Varga Judit volt férje szombat este jelezte, hogy lemond az állami cégekben betöltött pozícióiról a kegyelmi üggyel összefüggésben. Mint írta: „egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak.” A kegyelmi ügy miatt szombaton lemondott Novák Katalin köztársasági elnök, és visszavonul a politikától Varga Judit volt igazságügyi miniszter is.

Novák Katalin lemondása drámai folyamatokat indított el. Fotó: MTI/Sándor-palota

Magyar Péter mostani posztjában úgy fogalmazott:

„Volt szerencsém személyesen is megismerni a rendszer és a szolgálatok működését, ezért tudatában vagyok annak, hogy mostantól minden eszközzel megpróbálnak majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni és ehhez fel fogják használni a korábban hozzám közel állókat is, de innen is jelzem, hogy nem félek és azt kérem, hogy senki se féljen kiállni az igazságért, a hazánkért és az elesettekért.”