Kitört a vita a kormányban? Levették a napirendről az „átláthatósági” törvényt

A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről levesszük az átláthatósági törvényt, és nem hozunk döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az Országgyűlés – mondta az Indexnek Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A közélet átláthatóságáról címet viselő törvényjavaslatot, amely valójában civil szervezetek és médiumok ellehetetlenítését eredményezné, ha elfogadnák, eredetileg Halász János fideszes országgyűlési képviselő nyújtotta be, majd számos kormánypárti képviselő csatlakozott hozzá. A Szuverenitásvédelmi Hivatal listázná a külföldi támogatásban részesülő szervezeteket, és olyan feltételeket teremtene számukra, amelyek a gyakorlatban szinte lehetetlenné tennék a működést. A tervezetet erős kritika fogadta itthonról és külföldről is, tüntetéseket is szerveztek ellene.

„A frakció egységes abban a tekintetben, hogy a szuverenitásvédelem érdekében a jogi eszközöket be kell vetni. Abban azonban vita van, hogy ezek az eszközök milyenek legyenek” – fogalmazott az Indexnek Kocsis Máté. Elmondása szerint nagyon sok javaslat érkezett az elmúlt hetekben a törvénytervezethez. Javarészt a frakción belülről – erre utalt Lázár János építési és közlekedési miniszter is –, ugyanakkor a frakcióvezető arra is emlékeztetett, hogy érkeztek javaslatok a Magyar Bankszövetségtől, a Magyar Reklámszövetségtől, a Sándor-palotától, a Magyar Ügyvédi Kamarától, valamint a Magyar Lapkiadók Egyesületétől is.

A frakcióvezető elmondta:

a vitát nem lehet nyár előtt lefolytatni, leveszik a napirendről, ősszel folytatják a tárgyalását.