Kiugrik a politikából az ős-fideszes polgármester?

Az, hogy az egykor a Fidesz elnöki posztját is betöltő Pokorni a visszavonulását tervezi, hónapok óta közszájon forog a kerületben. A Kétfarkú Kutya Párt már január 25-én feltette a kérdést a XII. kerületi szervezet Facebook-oldalán:

Most mi jelentsük be, hogy Pokorni idén már nem indul, vagy ki fogja?

A napokban telefonon elérte Pokorni Zoltánt a 24.hu, akitől azt kérdezték, véglegesen eldőlt-e a visszavonulása. A politikus a kérdésre azt mondta, egyelőre nem nyilatkozik.

Állítólag meg is van már Pokorni Zoltán utódja. Fotó: Facebook

Arra hivatkozott, hogy a főpolgármester-jelölés elhúzódása miatt a kerületi vezetőket is arra kérték a kormánypártban, hogy a döntés megszületéséig tartózkodjanak a nyilvánosságtól. Pokorni, mint mondta, tartja magát a kéréshez (noha időközben több fővárosi kerületben biztossá vált a kormánypárti induló kiléte).

A lap szerint a végleges bejelentést nem késleltetheti sokáig a hegyvidéki Fidesz-szervezet sem, péntekre ugyanis összehívták a jelöltállító csoportgyűlést, amelyre Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert is meghívták. Hivatalosan ezen az eseményen szentesíthetik Fonti Krisztina indítását, aki az elmúlt hetekben aktivizálta magát. Megszólalt például a Kitörés napjával kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy közéjük minden évben neonácik vegyülnek, akik tiltott önkényuralmi jelvényekkel masíroznak. Fontit a Facebook-posztja után állítólag halálosan megfenyegették.

Pokorni döntése az ellenzék esélyeit is befolyásolhatja, általános nézet ugyanis, hogy személyes támogatottsága messze meghaladja a Fideszét, ezért a visszalépése növelheti az ellenzék esélyeit. A polgármesteri posztra több ellenzéki párt is bejelentkezett saját jelöltjével. Először Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, hegyvidéki önkormányzati képviselő jelezte, hogy beszáll a versenybe, őt követte a Momentum a kerület korábbi rendőrkapitányát, Farkas Csabát jelölve, majd az LMP közölte, hogy Kendernay János korábbi társelnököt indítanák. A DK és az MSZP még nem állt be senki mögé.