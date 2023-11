Kiugróan magas tőkearányos megtérülést ért el az MBH

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett eredménykimutatás alapján 2023 harmadik negyedévében közel 107 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a bank, az első három negyedév korrigált adózás előtti eredménye így 272,3 milliárd forintot tett ki. A féléves adathoz képest a társaság mérlegfőösszege 2,4 százalékkal emelkedett, összesen közel 10 737 milliárd forintra. Az MBH Bank kiemelkedő jövedelemtermelő képesség mellett, a magas inflációs környezet ellenére is erős költséghatékonysággal, erős tőkehelyzettel, magas likviditási szintekkel, valamint stabil portfólióminőséggel zárta az év első kilenc hónapját.

Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a negyedéves eredmények kapcsán elmondta: „Az idei harmadik negyedévben már világosan megmutatkozott, hogy a fúzió révén nemcsak egy a korábbiaknál jóval nagyobb, de hatékonyságát tekintve is fejlettebb, új pénzintézet jött létre. Most kezd csak el igazán látszani a befektetett munka megtérülése: az MBH Bank bebizonyította, hogy képes stabil működés és tőkehelyzet mellett folyamatosan növelni eredményeit, és közben organikusan és akvizíciókkal is gyarapítani piaci részesedését.”

Az MBH Bank mérlegfőösszege az idei év harmadik negyedévének végére megközelítette a 10 737 milliárd forintot, ami 2,4 százalékos növekedést jelent, míg saját tőkéje a második negyedévhez képest 11,2 százalékos emelkedést követően 993 milliárd forintra nőtt. Ugyancsak kedvezően alakult a korrigált, tőkearányos megtérülés, ami stabil emelkedést mutatva 2023 harmadik negyedévében 35,8 százalék volt. Az MBH Bank tőkeellátottsága erős, tőkemegfelelési mutatója a harmadik negyedév végén 21,5 százalék volt, míg az elsődleges alapvető tőke mutató 19,4 százalék volt a negyedév végén. A tőkemegfelelési mutató jelentősen meghaladja a szabályozói minimumelvárást, ezzel biztonságos tőketartalékot biztosít a csoport működéséhez.

„Bankunk a hazai piacon szinte egyedülállóan magas tőkearányos megtérülést tud felmutatni. Az MBH Bank profittermelési képességének fejlődését jól mutatja, hogy míg a fúzió előtt, 2022 első kilenc hónapjában a korrigált tőkearányos megtérülés 25,4 százalék volt, az idei első három negyedév alatt ez már 35,8 százalékra nőtt” – emelte ki Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Noha a működési költségek növekedése éves összevetésben kis mértékben meghaladta az inflációt, az emelkedő bevételek hatására az első három negyedéves költség-bevétel ráta 39,3 százalékra csökkent, ami 8,5 százalékpontos javulást jelent a tavalyi három negyedéves szinthez képest.

A fenti eredmények alapján az MBH Bank az év első kilenc hónapjában összesen 67,3 milliárd forint értékben fizetett bankadót és extraprofit adót.

Az MBH Bank egyik fővárosi fiókja.

Az MBH Bank hitelezési tevékenysége – a hitelezés szempontjából kedvezőtlen piaci körülmények közepette is – stabil maradt a harmadik negyedévben is. A hitelállomány negyedéves összevetésben 62,1 milliárd forinttal nőtt, ezen belül a lakossági üzletág teljesítménye volt meghatározó, amely 2022 harmadik negyedévéhez képest 8,4 százalékkal bővült. A vállalati hitelállomány éves szinten 2,1 százalékos bővülést mutatott, a lízing állomány pedig 560,4 milliárd forint volt a harmadik negyedév végén, amely 5,3 százalékos növekedést jelent a második negyedév végéhez képest. Az állományok alakulásában a Duna Takarék Bank Zrt. sikeres akvizíciója jelentős szerepet játszott.

Az ügyfélbetét-állomány a negyedév végén 6524,3 milliárd forintot ért el. A negyedéves emelkedést elsősorban a vállalati szegmens betéteinek emelkedése okozta. Annak ellenére, hogy a makrogazdasági környezet kedvezőtlenül hat a lakosság megtakarítási képességére, a lakossági szegmens betétállománya 14,6 milliárd forinttal emelkedett, így a negyedév végére elérte a 2 463,1 milliárd forintot.

A kedvező tőkehelyzet, az erős pénzügyi eredmények és a fúzió során felhalmozott szaktudás következtében a hitelintézet jelentős mérföldköveket ért el a tárgyidőszakon túl, a negyedik negyedévben is: záró szakaszába lépett a Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének megvásárlása, 350 millió euró értékben sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre és lezárult a Duna Takarék Bank felvásárlása. Ugyancsak jelentős mérföldkőként értékelhető, hogy az MBH Bank 2023. november 6-án elindította Magyarország legújabb, teljes mértékben hazai tulajdonú befektetési bankját.