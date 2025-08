A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak – tette közzé a holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is marad a szombattól érvényes szinten. Így van néhány nap nyugalom az árazásban.

