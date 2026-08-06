Kivették az Orbán-kormányok Paks nyereségét – a mostani baj is megelőzhető lett volna a pénzből?

A 24.hu szedte össze, hogyan teljesített 2010 és 2025 között a Paksi Atomerőmű Zrt., és hogy mi lett a nyereséggel.

Összesen a cég nagyjából 197 milliárd forint nyereséget termelt ebben az időszakban, azonban ezt az állam el is vonta osztalék formájában. A napi működésen túli pluszberuházásokra gyakorlatilag egyetlen a cégnél. A mostani helyzetben ez azért is lehet érdekes, mert például Kapitány István gazdasági és engergetikai miniszter arról beszélt, hogy egy körülbelül tízmilliárd forintos fejlesztéssel megoldható lett volna, hogy alacsonyabb vízállás mellet is elég hűtővizet tudjon szivattyúzni az erőmű. Fideszes politikusok pedig a felkészülést kérték számon a Tisza-kormányon a kialakult helyzetben.

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A céget egyébként az Orbán-kormányok alatt bevezetett rezsicsökkentés is igen súlyosan érintette, a nyereség a korábbi évi 10-30 milliárdos sávból a néhány százmillió és néhány milliárd közti szintre csökkent az intézkedés hatására.